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水木合相超旺運！占星師點「4星座」受庇佑：財富大豐收

▲水星在3/17進入雙魚座與木星太陽合相，在吠陀占星水木合相是個好兆頭。（示意圖／取自PhotoAc）
▲水星在3/17進入雙魚座與木星太陽合相，在吠陀占星水木合相是個好兆頭。（示意圖／取自PhotoAc）

記者鍾怡婷/綜合報導

3/16太陽離開土星進入雙魚座，在此同時水星也在3/17進入雙魚座與木星太陽合相。根據印度吠陀占星學派李靜唯老師指出，在吠陀占星水木合相是個好兆頭，木星象徵幸運，水星象徵智慧，除了人與人之間的交流會更加密切之外，在3/31之前國與國之間的溝通交流或是跟航運貨櫃旅遊相關的產業傳來好消息！尤其是4星座受到水木合相影響，將在未來運勢一路上升，若是能夠避免犯沖小人的影響，就有機會一路好運到四月底。

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🟡事業方面，雙子座（6/15-7/14）
木星水星合相在事業宮，事業運在下半個月會更旺，雙子以智慧及口才取勝，個人專業及溝通能力更上層樓，事業有貴人賞識，好好把握大展鴻圖的機會！唯一要注意的是與長官或年長客戶溝通時分寸要拿捏得宜！

小人星座：牡羊座（4/15-5/14）

▲6風水佈局可以增強事業運，提升業績及財運。（示意圖／取自unsplash）
▲雙子座事業運在下半個月會更旺，雙子以智慧及口才取勝，個人專業及溝通能力更上層樓，事業有貴人賞識。（示意圖／取自unsplash）
🟡正財運最旺，水瓶座（2/15-3/14）
木星水星合相在財帛宮，水瓶座2022堪稱財運大豐收，這個月累積的財富更是可觀，對於財富的敏銳度也比一般人更勝一籌，只要懂得創新跟開拓，即便下半個月有可能意外破財也無傷大雅！

小人星座：射手座（12/15-1/14）

🟡偏財運最旺，天蠍座（11/15-12/14）
木星水星合相在五宮，天蠍座的偏財及人緣桃花接踵而來，有可能之前套牢的股票終於不用住套房，或是過往的投資開始獲利，當然更可能是因為年長有地位的桃花而得財，建議天蠍座多出外參加社交活動，有機會邂逅心儀你的異性而招來不錯的財運呦！

小人星座：獅子座（8/15-9/14）

🟡感情運最旺，處女座（9/15-10/14）
下半個月處女座感情運依然獨占鰲頭，有了木星水星在夫妻宮的加持讓兩人的心靈更加契合，彼此之間彷彿有說不完的話題，已婚的人共同去上一些心靈成長的課程會讓彼此感情更加昇華；未婚之人下半個月則可以好好規劃未來，是個準備去提親的好時機！

小人星座：雙子座（6/15-7/14）

▲吠陀星座跟西洋星座有所差異，可根據出生日期對照。（圖／李靜唯提供）
▲吠陀星座跟西洋星座有所差異，可根據出生日期對照。（圖／李靜唯提供）
另外值得一提的是3/24晚上19：52分左右有一個非常難得可以看見的天象「月掩金星」，就是月亮與地球、金星連成一條線，屆時彎彎眉月會在金星面前優雅路過，此時便把亮度較弱的金星完全遮蔽掉，而金星則會在很短的時間內消失然後過陣子再出現，由於月亮在恆星黃道只停留2天半，並且跟金星羅喉合相被計都火星映射，這段時間也要特別留意所有跟女性，情感，淫亂相關的醜聞再度爆發！

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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