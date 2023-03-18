水木合相超旺運！占星師點「4星座」受庇佑：財富大豐收

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木星水星合相在事業宮，事業運在下半個月會更旺，雙子以智慧及口才取勝，個人專業及溝通能力更上層樓，事業有貴人賞識，好好把握大展鴻圖的機會！唯一要注意的是與長官或年長客戶溝通時分寸要拿捏得宜！
小人星座：牡羊座（4/15-5/14）
🟡正財運最旺，水瓶座（2/15-3/14）
木星水星合相在財帛宮，水瓶座2022堪稱財運大豐收，這個月累積的財富更是可觀，對於財富的敏銳度也比一般人更勝一籌，只要懂得創新跟開拓，即便下半個月有可能意外破財也無傷大雅！
小人星座：射手座（12/15-1/14）
🟡偏財運最旺，天蠍座（11/15-12/14）
木星水星合相在五宮，天蠍座的偏財及人緣桃花接踵而來，有可能之前套牢的股票終於不用住套房，或是過往的投資開始獲利，當然更可能是因為年長有地位的桃花而得財，建議天蠍座多出外參加社交活動，有機會邂逅心儀你的異性而招來不錯的財運呦！
小人星座：獅子座（8/15-9/14）
🟡感情運最旺，處女座（9/15-10/14）
下半個月處女座感情運依然獨占鰲頭，有了木星水星在夫妻宮的加持讓兩人的心靈更加契合，彼此之間彷彿有說不完的話題，已婚的人共同去上一些心靈成長的課程會讓彼此感情更加昇華；未婚之人下半個月則可以好好規劃未來，是個準備去提親的好時機！
小人星座：雙子座（6/15-7/14）
另外值得一提的是3/24晚上19：52分左右有一個非常難得可以看見的天象「月掩金星」，就是月亮與地球、金星連成一條線，屆時彎彎眉月會在金星面前優雅路過，此時便把亮度較弱的金星完全遮蔽掉，而金星則會在很短的時間內消失然後過陣子再出現，由於月亮在恆星黃道只停留2天半，並且跟金星羅喉合相被計都火星映射，這段時間也要特別留意所有跟女性，情感，淫亂相關的醜聞再度爆發！
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。