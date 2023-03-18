尚恩曼德斯爆母子戀玩完！改愛甜美女星 他忍不住開酸
24歲的加拿大鮮肉創作歌手尚恩曼德斯（Shawn Mendes），日前被爆出戀上51歲的按摩師Jocelyne Miranda，兩人從去年夏天開始低調交往。沒想到近來傳出這段「母子戀」玩完，尚恩曼德斯改愛小他1歲的甜美女星莎賓娜（Sabrina Carpenter）。
記者吳雨婕/綜合報導
據《Page Six》報導，Deuxmoi在官方IG發文提到，上個月尚恩曼德斯與莎賓娜在洛杉磯的一家餐廳約會，兩人相處起來非常舒服，之後還被拍到兩人一起散步；上週兩人再度被目擊一起現身歌手麥莉（Miley Cyrus）新專輯的發行派對上，後來共乘同一輛車離開，戀情傳聞因此不脛而走。對此，尚恩曼德斯17日（美國時間）接受訪問時談到緋聞，他忍不住澄清：「我們沒有在約會。」接著表示，希望焦點放在他與品牌的合作上，而不是莎賓娜。
尚恩曼德斯在2021年11月與小天后卡蜜拉（Camila Cabello）分手，分手後消沉了許久，直到今年年初才被爆出與大27歲的按摩師Jocelyne Miranda交往中，兩人親密互動，一起吃飯、逛街，同進同出尚恩曼德斯位於洛杉磯的住處。