樂天女孩「李多慧vs.林襄」誰強？應援熱舞片一對比秒懂
「Rakuten Monkeys」樂天桃猿昨（17）日宣布南韓超人氣啦啦隊女神李多慧（Dahye Lee）將加入旗下樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls（樂天女孩）」，成為第8位成員，消息一出，讓台灣粉絲全嗨翻。不過，就有人擔心「流量怪物」林襄的女神地位是否不保，對此，也有網友曬出兩人的應援影片，立刻引起熱議。
記者郭佩蓉/綜合報導
有網友在Dcard以「林襄VS李多惠（慧），啦啦隊女神大對決，誰比較強啊？」為題發文，表示：「韓籍大物降臨Rakuten Girls，前起亞虎啦啦隊李多慧將加入Rakuten Girls，台韓啦啦隊大對決！」並放上影片讓大家比較，「認真講，感覺韓國的比較敢扭，台灣啦啦隊根本是在輕功點水，之前不是李進良的美式啦啦隊就一堆人在那邊說很牛肉場了」。
原PO也放上兩人的影片做比較，許多網友支持李多慧：「多惠（慧）頂到爆，論身材舞蹈跟長相，真的屌打，雖然她有整吧但還是正、可愛！有人地位要不保了」、「我不會為了某襄去看棒球，但我會因為這位韓籍小姐去看」、「認真說韓國無論藝人或啦啦隊都是經過很嚴格訓練，甚至有點變態的程度，台灣根本沒辦法比」、「就問李多慧怎麼輸」、「李多惠（慧），差距大概是韓國明星和台灣藝人的差距」；也有不少網友力挺林襄：「單論顏質、笑容，還是喜歡林襄」、「林襄也很正啦」、「林襄比較有記憶點」、「林襄的外型比較有記憶點」。
事實上，從7歲就開始學肚皮舞的李多慧，曾經在韓國舞蹈比賽中奪下金牌，2019年以起亞虎啦啦隊隊員身分現身球場，憑亮麗外型、精湛舞技爆紅，應援影片更曾衝破1800萬次觀看，後來也當起直播主、成為網綜主持人，但是卻因為人氣太高、太搶眼，慘遭起亞虎應援隊隊長發文暗批「搶走球員風采」，最後於2022年10月退出球團，讓爭議就此結束。而被拿來與李多慧做比較的林襄，昨日也在樂天臉書留言「天花板」3字，還加上兩顆愛心符號，展現高EQ。