318國際早餐日！四大超商咖啡包：美式23元、拿鐵買10送5

我是廣告 請繼續往下閱讀
7-11行動隨時取推出限時優惠，3月24日以前，購買CITY CAFE大杯拿鐵3杯+原賞指定三明治39元系列商品任選3個優惠價200元，若改選美式組合價為180元。還有特大美式、特大拿鐵、四季純奶青、經典純奶茶、精品美式、燕麥拿鐵、燕麥奶茶、黑糖珍珠燕麥奶，任選買4送2優惠，冰熱可以互換，約是67折。
響應國際早餐日，在3月21日前，購買人氣早餐「超值組合」加贈OPEN POINT 7%點數，到7-11吃早餐最高現賺20點OPEN POINT點數。
📍全家
最後兩天！全家3/19前使用全盈+PAY支付，享全家Fami!ce霜淇淋任挑口味、Let’ s Café特濃美式（大杯，冰熱不限）、SAKImoto嵜本玉米濃湯買一送一，搭配自帶杯折扣，美式拿鐵只要23元開喝，週末郊遊必備！還有即日起至3/21止，門市購買金飯糰全品項第二件6折，指定包子任選第二件6折的優惠活動。
📍OK超商
門市推出「經濟早餐」49元59元組合，，其中OKmart香蒜麵包（25元）、哆啦A夢小蛋糕（30元），搭配OKCAFE中杯熱牛奶（45元）、中杯莊園級美式（35元），一套早餐組合只要49元；而59元的5款指定早餐還能享黑糖道聯名系麵包，搭配OKCAFE的大杯台灣青茶、大杯經典紅茶、中杯莊園級拿鐵等，多達42種組合選擇。
雲端商城OKmall則於3月20日至3月21日推出「上班能量補充站」，杯莊園級美式/拿鐵，享同品項買10杯送5杯、買20杯送12杯再加送399會員點數，最多現省1100元，約62折優惠。
📍萊爾富
萊爾富響應國際早餐節，全新推出的三款厚菠蘿麵包原售價32元，即日起至4月4日前，搭配飲品可享組合優惠價49元，會員還可享Hi點5倍送。指定飲品包括售價33元的樂法「來杯小清新優多綠茶」600mL、售價32元的萬丹「巧克力牛奶」290mL，或是售價30元的桂格「顆粒燕麥飲」290mL等15項指定飲品。
同時，4月4日前凡購買「Mi piace」系列義大利麵，搭配售價35元的原萃冷萃金萱烏龍/日式深蒸綠茶 450mL、水蠻牛維他命B補給氣泡飲料 590mL以及售價33元的樂法來杯小清新優多綠茶/蜜桃果茶 600mL等指定飲品即可立省10元。