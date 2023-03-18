台股站回五日線　長線趨勢中鎖定自動化與AI機會大

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針對近期台股盤勢，安聯投信台股團隊表示，受到聯準會鷹鴿態度不定所牽動市場氛圍的變化、市場預期落差，加上歐美金融業事件干擾所致；但若觀察半導體等電子產業，近期走勢相對強勢，並未受市場雜音太多影響。
以半導體族群為例，就調研訊息上，從下行轉為上行週期正向跡象也愈趨明顯；另外就庫存消化上，上半年有望消化完畢、產業下半年逐步回溫的方向並未出現改變跡象。
現階段，仍維持先下修先回升，如DDIC（驅動IC）、TV panel、被動元件等；也因此可以觀察到，去年下半年先修正的消費型電子族群、驅動IC、PC族群，今年開始陸續回溫。
安聯投信台股團隊表示，目前仍落在修正階段的伺服器相關，表現儘管受晚修正影響而相對承壓，但伺服器相關產業的長期成長動能卻是相關電子次產業中最為明確的，仍值得留意布局機會。
就機會面，可從長線趨勢與動態機會中找投資方向；工業機器人及自動化需求、AI發展、資料中心及雲端需求等科技帶來的長線趨勢將持續。在追求永續帶動的綠能趨勢，如電動車相關、儲能等，長期來看仍可望持續獲得政策支撐及資金投入。
另針對美國銀行所引發的市場擔憂，安聯投信建議投資人可觀察以下訊號：美國CPI 數字，理由是如果降不下來，聯準會還是被迫要做動作；美國銀行間拆款利率，以及美國前幾大銀行的CDS（信用違約），作為投資上的判斷。