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限2天！7-11「5元紅茶」比麥香佛　內行搬整箱：低調一點

▲7-11隱藏紅茶經常特價，網友發現一瓶只要5元，比麥香奶茶還要更佛！（圖/7-11提供）
▲7-11隱藏紅茶經常特價，網友發現一瓶只要5元，比麥香奶茶還要更佛！（圖/7-11提供）

記者張嘉哲/綜合報導

被網友封為是「國民最佛飲料」的麥香系列有對手了！近日有網友發現7-11一款自有品牌「iseLect」的茶飲，時不時就會推出促銷，近日一連四天推出優惠只剩下最後兩天，一罐紅茶只要5元，在這萬物齊漲的年代真的太佛啦！不少網友在PTT省錢版或是超商社團群組為之瘋狂，不過也有內行人卻哭哭表示「低調一點！以後買不到該怎辦！」

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7-ELEVEN這款自有品牌「iseLect」的茶飲事實上已經行之有年，經常在會員日或者跟著活動檔期特價，鋁箔包裝的有經典紅茶、奶茶、麥茶，罐裝的像是蜂蜜菊花茶、麥仔茶、烏龍茶等等都時常推出優惠，而這次3月16到19日為期四天的特價，推出鋁箔包裝經典紅茶6入裝30元、罐裝麥仔茶4入40元，等於一罐紅茶只要5元！而麥茶仔一瓶也只要10元，價格實在太甜，優惠剩下兩天真的不容錯過！

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▲7-ELEVEN這款自有品牌「iseLect」的茶飲近日特價引起討論。（圖/7-11官網）
對此，就有不少網友紛紛在PTT省錢板以及臉書社團報好康「紅茶，喝起來就是麥香紅茶，很猛」、「有特價我是會一箱買起來」、「每次特價我都是去附近門市直接扛一箱」、「一定要加入群組，不然超快就被搶光」、「整箱堆角落通常是群組訂的，老早就被搶光」、「低調一點...不然到時候就都買不到了」、「味道真的跟麥香有像欸，我後來都改買這個，超便宜啦！」

而目前7-11除了有自家茶飲優惠之外，3月17日起至3月24日止，CITY CAFE大杯拿鐵3杯+原賞指定三明治39元系列商品任選3個優惠價200元，平均每組三明治搭拿鐵只要67元，換算下來28元爽喝大杯拿鐵，若改選美式組合價為180元，還有特大美式、特大拿鐵、四季純奶青、經典純奶茶、精品美式、燕麥拿鐵、燕麥奶茶、黑糖珍珠燕麥奶，任選買4送2優惠，冰熱可以互換，換算下來大約是67折，也是超便宜！

▲國際早餐日行動隨時取3+3活力元氣組合餐
▲國際早餐日行動隨時取3+3活力元氣組合餐。（圖/業者提供）

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