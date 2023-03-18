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「杜拜打工月薪6萬6」他信了！家屬急衝機場　堵人撕護照

▲一家人著急直衝機場堵人撕爛護照，沒想到弟弟卻依舊堅持「重辦好護照我一樣會去」。（圖／《爆料公社》）
▲一家人著急直衝機場堵人撕爛護照，沒想到弟弟卻依舊堅持「重辦好護照我一樣會去」。（圖／《爆料公社》）

記者潘毅/綜合報導

去年才屢傳台灣人被高薪海外打工利誘，被騙到東南亞國家的案件，沒想到近期又有相似案例上演！一位女網友表示，弟弟２月中旬突然說要遠赴杜拜打工，月薪上看1萬5人民幣（約新台幣6萬6），甚至還直接休學，就是要到「國外深造」，讓一家人著急衝到機場堵人撕爛護照，沒想到弟弟卻依舊堅持「重辦好護照我一樣會去」。

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一位女網友在臉書《爆料公社》痛心發文，還在讀書的24歲弟弟，2月初時突然以各種理由要錢，後來又在2月中旬突然向家人告知「要去杜拜工作」，並且已經自行辦理休學了。

一家人聽完立刻驚覺不對勁，立刻驅車前往弟弟的租屋處，才得知原來後者在酒吧認識了朋友，對方聲稱在杜拜「有一個月1萬5的人民幣」的工作機會，讓這位24歲弟弟深信不疑，直接決定要出國深造。

但在全家人苦口勸說下，弟弟仍然堅持要去「我24歲成年了，有自己的權利過自己的生活」，不享受到家人控制，便就此失聯，租屋處也找不到人，於是原PO前往警局報失蹤人口。

▲台人被騙至柬埔寨求職囚禁頻傳，桃檢聲押2詐騙成員獲准，救出4被害人。（示意圖／取自unsplash）
▲去年才屢傳台灣人被高薪海外打工利誘，被騙到東南亞國家的案件，沒想到近期又有相似案例上演！（示意圖／取自unsplash）
沒想到到了3月14日，原PO突然收到通知，弟弟自行做了撤銷失蹤人口得筆錄，一家人也立刻衝往桃園機場堵人，「晚上7點多我們就守在飛杜拜的8號櫃台，連尿尿都不太敢去深怕錯過了他，一直到10點左右，人終於出現」，但一家人卻仍舊無法達成共識，最終上演全武行，一家人只能強行拿走弟弟護照並撕毀，阻止他出境。沒想到弟弟仍堅持「等重辦好護照，我一樣會去」。

而現場影片以及詳細過程曝光後，也令不少網友感慨「才月薪6萬就跟家人鬧翻？這種判斷力被騙也是早晚的事」、「這種就直接讓他去吧，去過一次就不會有下次了」、「就算都是真的，是正經工作，杜拜那裡的消費水準他也吃不消，一萬五人民幣只能過著難民般的生活」、「杜拜有新城跟舊城；兩個不同的世界，薪資不論，基本上就算不是詐騙的 去也是在舊城跟中東那些人當苦力」。

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