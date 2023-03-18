「杜拜打工月薪6萬6」他信了！家屬急衝機場　堵人撕護照

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一家人聽完立刻驚覺不對勁，立刻驅車前往弟弟的租屋處，才得知原來後者在酒吧認識了朋友，對方聲稱在杜拜「有一個月1萬5的人民幣」的工作機會，讓這位24歲弟弟深信不疑，直接決定要出國深造。
但在全家人苦口勸說下，弟弟仍然堅持要去「我24歲成年了，有自己的權利過自己的生活」，不享受到家人控制，便就此失聯，租屋處也找不到人，於是原PO前往警局報失蹤人口。
沒想到到了3月14日，原PO突然收到通知，弟弟自行做了撤銷失蹤人口得筆錄，一家人也立刻衝往桃園機場堵人，「晚上7點多我們就守在飛杜拜的8號櫃台，連尿尿都不太敢去深怕錯過了他，一直到10點左右，人終於出現」，但一家人卻仍舊無法達成共識，最終上演全武行，一家人只能強行拿走弟弟護照並撕毀，阻止他出境。沒想到弟弟仍堅持「等重辦好護照，我一樣會去」。
而現場影片以及詳細過程曝光後，也令不少網友感慨「才月薪6萬就跟家人鬧翻？這種判斷力被騙也是早晚的事」、「這種就直接讓他去吧，去過一次就不會有下次了」、「就算都是真的，是正經工作，杜拜那裡的消費水準他也吃不消，一萬五人民幣只能過著難民般的生活」、「杜拜有新城跟舊城；兩個不同的世界，薪資不論，基本上就算不是詐騙的 去也是在舊城跟中東那些人當苦力」。