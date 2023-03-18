中職／世界的啦啦隊！韓籍李多慧加入樂天女孩

直播／BLACKPINK來了！女神降臨高雄粉絲擠爆機場

▲BLACKPINK今晚在高雄開唱，已有大批粉絲守候在高雄機場準備直擊女神降臨。（圖／BLACKPINK臉書）
▲BLACKPINK今晚在高雄開唱，已有大批粉絲守候在高雄機場準備直擊女神降臨。（圖／BLACKPINK臉書）

記者楊慧玲、陳雅蘭/高雄報導

南韓女天團BLACKPINK今（18日）晚間7點半將在高雄國家體育場（世運主場館）開唱，4位團員Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa今天早上搭私人飛機來台也被韓國媒體直擊，4姝來台好心情藏不住。據了解，BLACKPINK將走VIP通關，機場外已經有10台保母車和300多位粉絲等待，而台韓雙方也各出動15、10位以上保鑣，《NOWnews今日新聞》將為大家直擊她們抵達小港機場的最新消息。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲南韓女天團BLACKPINK今日在高雄開唱，保鑣們已在機場外面等候。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲南韓女天團BLACKPINK今日在高雄開唱，保鑣們已在機場外面等候。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲BLACKPINK今晚將在高雄開唱，Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa四位成員每人都有一部保母車隨伺在側。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲BLACKPINK今晚將在高雄開唱，Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa四位成員每人都有一部保母車隨伺在側。（圖／記者陳雅蘭攝）
這是4位女孩JENNIE、ROSÉ、JISOO、LISA繼2019年3月3日後二度訪台，時間過了4年，如今她們的地位與演唱會規格三級跳，從8000人的林口體育館，晉升到一場能容納4.5萬人的高雄世運主場場地辦演唱會，至於票價最便宜維持2300元不變，而最貴的搖滾區從5800元漲至8800元，驗證BLACKPINK現今的人氣與地位不可忽視。

▲南韓女天團BLACKPINK來台開唱，許多粉絲擠在機場附近直擊女神到來。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲▼南韓女天團BLACKPINK來台開唱，許多粉絲擠在機場附近直擊女神到來。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲南韓女天團BLACKPINK來台開唱，許多粉絲擠在機場附近直擊女神到來。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲南韓女天團BLACKPINK來台開唱，許多粉絲擠在機場附近直擊女神到來。（圖／記者陳雅蘭攝）
《NOWnews今日新聞》昨天也搶先幫粉絲場勘，現場已備妥50間攤販、77間流動廁所之外，還有7帳周邊商品區以及45台收銀機，準備迎戰2天9萬人潮。根據活動場外統籌陳小姐表示，攤販將於早上8點半到場準備，11點對外營業，預計賣到晚上12點結束，現場食物攤位總計50攤，包含飲品、炸物、烤物、冰品等，而其他工作人員透露「剩多少賣多少賣到完為止，保證粉絲看完演出還有東西吃，不怕餓肚子」。


直擊BLACKPINK演出現場!77間廁所、50攤位賣早午晚餐宵夜

BLACKPINK私人飛機起飛！Lisa包緊緊比愛心 準備降落高雄

BLACKPINK來台3／曾被笑只有9首歌！4年前林口最慘狀況曝

高雄備戰BLACKPINK演唱會　估兩小時疏散完畢

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀