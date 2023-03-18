直播／BLACKPINK來了！女神降臨高雄粉絲擠爆機場
南韓女天團BLACKPINK今（18日）晚間7點半將在高雄國家體育場（世運主場館）開唱，4位團員Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa今天早上搭私人飛機來台也被韓國媒體直擊，4姝來台好心情藏不住。據了解，BLACKPINK將走VIP通關，機場外已經有10台保母車和300多位粉絲等待，而台韓雙方也各出動15、10位以上保鑣，《NOWnews今日新聞》將為大家直擊她們抵達小港機場的最新消息。
記者楊慧玲、陳雅蘭/高雄報導
這是4位女孩JENNIE、ROSÉ、JISOO、LISA繼2019年3月3日後二度訪台，時間過了4年，如今她們的地位與演唱會規格三級跳，從8000人的林口體育館，晉升到一場能容納4.5萬人的高雄世運主場場地辦演唱會，至於票價最便宜維持2300元不變，而最貴的搖滾區從5800元漲至8800元，驗證BLACKPINK現今的人氣與地位不可忽視。
《NOWnews今日新聞》昨天也搶先幫粉絲場勘，現場已備妥50間攤販、77間流動廁所之外，還有7帳周邊商品區以及45台收銀機，準備迎戰2天9萬人潮。根據活動場外統籌陳小姐表示，攤販將於早上8點半到場準備，11點對外營業，預計賣到晚上12點結束，現場食物攤位總計50攤，包含飲品、炸物、烤物、冰品等，而其他工作人員透露「剩多少賣多少賣到完為止，保證粉絲看完演出還有東西吃，不怕餓肚子」。