HUSH赤裸揭感情觀！渴望靠近但別太近 吐抓不住的遺憾
HUSH去年底數位發行專輯《娛樂自己》，〈不要靠近〉是第三波主打歌，同時也是專輯的壓軸曲，對於HUSH來說是最本位演出、最赤裸、最貼近自己感情觀的一首歌曲，想要給人「渴望靠近，但不要太靠近」的疏離感。
記者吳雨婕/綜合報導
〈不要靠近〉雖然是HUSH擅於創作的慢歌，但他形容：「我以前會爬梳我的悲傷，呈現的是躲在整理的背後，這首歌反而像是我受了傷害，還在邊流血的模樣，因此在寫的時候，在錄的時候、在唱的時候、在聽的時候，我總是會憋住氣，聽完才會有鬆一口氣。」
在拍攝〈不要靠近〉MV時，為了將歌曲所描述的那種在人海沉浮，卻又感到孤單疏離的意象視覺化，曾獲金曲獎提名的劉明群導演，選擇將這些外在的「對象」虛化成為漂浮在空中的人形，讓他們以HUSH為中心繞圈。一次次的靠近又遠離，就像生命中的過客、每一段可能有機會建立的關係，最後卻都成了抓握不住的遺憾。
而在MV中，為了表現HUSH身處人海，終究只能孤芳自賞的心情，導演也特別設計，讓觀看HUSH的鏡頭視角，像是另一雙好奇窺探的眼睛，接受了HUSH視線的邀請一步步靠近、親近。但他卻在最後選擇躲開，將自己埋藏在人群之中。這樣吸引、接近、逃避的循環，也像是每一位觀看MV的觀眾，都透過鏡頭，體驗過一次「渴望靠近，但不要過於靠近HUSH」的歷程。