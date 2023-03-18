郭台銘不談要不要選2024　要高虹安把棒球場修好

鴻海集團創辦人郭台銘今（18）日到新竹受邀演講，入場前面對媒體追問要不要選2024？還是要跟誰搭檔？他一概沒回應，臉帶笑容快步進場。郭台銘演講分享健康概念與預防醫學，叮嚀在場的新竹市長高虹安要保持健康之外，還要她「好好把棒球場修好」，讓年輕人有個運動的地方。會上也提到缺蛋議題，他說要健康就不要想太多，「如果沒雞蛋就改喝牛奶」。
記者許家禎／台北報導
行政院國科會新竹科學管理局、竹科管理協會與佛光山法寶寺今年主辦竹科預防醫學論壇，鴻海集團與永齡基金會創辦人郭台銘受邀擔任講者，以「上醫防未病，樂活120」為題演講。現場還有新竹市長高虹安、聯電榮譽副董事長宣明智等嘉賓。
由於國民黨備戰2024總統選舉，外界關注相關人選，以及如何處理有意重回國民黨爭取提名的郭台銘。今日預防醫學論壇會前，媒體追問郭台銘要不要選2024？還是要跟誰搭檔？郭臉帶笑容並未回應，只說「謝謝」並快步進入會場。
現年72歲的郭台銘在會中提到，自已要樂活，以活到120歲為目標，並表示預防醫學的重要性，說自己每天量體重與血壓，累積自己的健康大數據，同時進行腦齡檢查，除了自己做也呼籲大家都可以做，預防老年癡呆。
郭台銘提到自己養身秘訣包括吃得健康、快樂生活，要大家不要煩心打仗還是缺蛋的事，說「台灣不會打仗」、「沒有雞蛋就改喝牛奶」。他希望護國群山的新竹能打造健康城市，提醒高虹安要保持身體健康，最後話鋒一轉提到棒球場，喊話高虹安「要好好把棒球場恢復修好，讓年輕人有個可以運動身心的地方」。