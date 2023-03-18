皮膚有息肉？小心是代謝症候群

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皮膚息肉不痛不癢 通常利用電燒、雷射去除皮膚息肉基本上沒有任何症狀，不痛也不癢，如有美觀上的考量，或因根部扭轉、不慎摳抓而造成發炎感染，就可由專業醫師來診治。此外，因為皮膚息肉一旦增生就不會自行消退，無論塗抹何種外用藥膏都無法去除，所以需要利用破壞性的治療方式來處理，其中以電燒、雷射為首選。
葛正詳醫師指出，電燒、雷射可精準針對患部治療，術後僅會形成小結痂傷口，後續只要利用消炎藥、人工皮妥善照護傷口，一週左右就能順利癒合，也不會造成色素沈澱或留下疤痕。針對數公分的巨大息肉，則可考慮先利用手術切除，再將傷口縫合來處理。
皮膚息肉患者 有較高機率罹患代謝症候群然而，皮膚息肉即使去除了，數年後依然有增生的可能。葛正詳醫師說明，過去皮膚息肉被認為是個人體質或基因導致，或是因為年齡增長而造成皮膚老化、過度日曬才會導致異常增生，但後來有多篇文獻研究指出，皮膚息肉可能和代謝症候群（Metabolic Syndrome）有關。
代謝症候群多肇因於不良的生活型態，舉凡壓力過大、運動不足、飲酒過量，以及長期攝取低纖、高糖、高油脂飲食等，不僅會使患者肥胖、內分泌失調，若沒有積極治療，將比一般人更容易罹患糖尿病、高血壓、高血脂、心臟病、腦中風等慢性疾病。
以下五項判定標準若符合三項以上，即可判定為代謝症候群：
•腹部肥胖：男性的腰圍≧90cm（35吋）、女性腰圍≧80cm（31吋）
•血壓偏高：收縮壓≧130mmHg或舒張壓≧85mmHg
•空腹血糖偏高：空腹血糖值≧100mg/dL
•空腹三酸甘油酯偏高：≧150mg/dL
•高密度脂蛋白膽固醇偏低：男性<40mg/dL、女性<50mg/dL
目前已至少有三項研究進行實驗，將受試者分為「有皮膚息肉」和「沒有皮膚息肉」兩組，再分別檢測血糖、血脂肪、血壓、體重等代謝症候群指標，結果發現：「有皮膚息肉」者罹患代謝症侯群的機率遠高於「沒有皮膚息肉」者，足見皮膚息肉和代謝症候群有一定程度的關聯。
葛正詳醫師解釋，代謝症候群的核心原因之一是「胰島素阻抗」，當患者體內的血糖持續過高，刺激身體不斷分泌胰島素，促使類胰島素生長因子（IGF-1）合成增加，就可能造成表皮局部異常增生，進而形成皮膚息肉。
杜絕皮膚息肉 從改變生活習慣做起因此，若本身已有慢性病家族史，又發現有皮膚息肉，除了利用電燒或雷射來處理之外，也應主動接受代謝症候群指標的相關檢查，當發現數值有異常，就要儘速接受治療。在生活習慣方面，患者應維持均衡飲食、適度運動、規律作息，並定期接受健檢來掌握身體狀態，穩定生長因子的分泌，不僅改善身型，更可杜絕皮膚息肉的增生。
葛正詳醫師最後也提醒，皮膚是全身上下最大的器官，有別於其他器官必須透過超音波、斷層掃描才能看見病灶，皮膚表面的異常徵象相對容易觀察，若有任何不適，就應儘速求診皮膚科，才能及早發現、及早治療喔！
（文章授權提供／醫美時尚）更多有關《醫美時尚》：www.dr-beauty.net
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57083
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