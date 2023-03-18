BLACKPINK到台灣了！Jisoo、Rosé親切揮手 現場畫面曝光
南韓人氣女團BLACKPINK今（18）日晚間將於高雄國家體育場舉辦為期兩天的「BORN PINK」世界巡迴演唱會，早上從金浦機場搭專機來台，稍早現身小港機場，讓現場粉絲們尖叫嗨翻，Jennie戴墨鏡，穿著紫色帽T，並未駐足停留，Lisa也是快步低調上車，Rosé對著圍觀粉絲親切揮手打招呼，Jisoo上車後沒關門，還對外揮手、比愛心好幾秒，相當親切。
記者郭佩蓉、陳雅蘭/高雄報導
BLACKPINK四位成員Jisoo、Jennie、Rosé和Lisa今日搭私人飛機來台，今早各別現身金浦機場，Lisa 8點半率先出現，她頭戴毛帽圍巾包緊緊下車，大方比愛心跟在場的人致意；Jisoo則90度鞠躬比愛心；Jennie、Rosé點頭致意入機場，4姝來台好心情藏不住。
根據航空業界人士向《NOWnews今日新聞》透露，私人飛機會提供空服員機上服務，每台飛機可乘載16位貴賓，但價位會依機型、哩程、天數不同來定價，1小時最低為5000元美金（約新台幣15萬元），最貴則是1萬5000元美金（約新台幣48萬元）。大勢女團BLACKPINK人氣夯，此次來台辦演唱會，將近9萬張門票全數賣光，估計海撈4.3億元，四姝魅力相當驚人。