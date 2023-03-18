雙北市長主持捷運北環段開工動土 縮短雙北交通20分鐘
捷運北環線蘆洲三重段CF680B區段標今（18）日辦理開工動土典禮，新北市長侯友宜與台北市長蔣萬安共同出席主持，除了祈求工程順利完成典禮外，也象徵雙北與中央共同合作的重要成果，待北環線蘆洲三重段完工後，三蘆地區的居民前往雙北市區將可節省20分鐘時間，可縮短通行旅行時間，擴大居民生活版圖，讓雙北各區均衡發展。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜受訪表示，新北市跟台北市一起共同合作，歷經5次公告招標流標，工程預算由原102億元調增至173億元，總算在第6次招標決標並於今日辧理開工典禮，面對最艱鉅的捷運興建，跟台北市有決心把環狀線用最快的速度做好，未來在北環段新北市這邊還會繼續努力，用最快速度、最有效率的方式，在物價波動底下，調整符合大家的期待，快速地動工；強調大家一起攜手合作，這段捷運可以幫三蘆地區的居民前往雙北市區節省20分鐘時間，也盼加速推動南北環線早日完工。
蔣萬安致詞時則是表示，本區段標是南北環段繼北機廠標案後第二個開工的土建工程，緊接著南環段木柵動物園到政大也已決標即將在6月開工，其他的5個區段標希望能突破困境盡早完成發包，讓環狀線第二階段工程全面展開，以早日達成建構台北捷運環型路網的目標。
蔣萬安也提到，今天動土的區段標位於雙北重要交通要道，傾施工單位務必做好地面交通疏導，避免工區路段造成車流壅塞，懇請沿線的民眾對施工期間造成的不便與影響，給予諒解跟包容。
新北市捷運局長李政安指出，南北環線全長20.7公里18座車站，其中在新北市境內8.2公里，北環線6座車站、南環線1座車站，待南北環線完工後，加計目前營運中的新北環狀線(第一階段)，新北境內可達36.1公里32座車站，完成捷運三環六線中第一環。
台北市政府捷運局也補充說明，北環段完工後將大幅雙短雙北間旅行時間，如由徐匯中學站到劍南路站將由原33分鐘縮短到18分鐘、到士林站由原先30分鐘縮短到12分鐘，到新北產業園區則僅需8分鐘，可大幅提升民眾搭乘意願，降低私人運具使用率，不僅可解決雙北地區交通問題，更有助於節能減碳。