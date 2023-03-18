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BLACKPINK來台！黃子佼吃驚「Lisa嗜好」：有老靈魂

▲BLACKPINK來台！黃子佼吃驚「Lisa嗜好」。（圖／記者侯家瑜攝）
▲BLACKPINK來台！黃子佼吃驚「Lisa嗜好」。（圖／記者侯家瑜攝）

記者侯家瑜/台北報導

韓國人氣女團BLACKPINK將於今（18）、明（19）日於高雄國家體育場（世運主場館）舉辦「BORN PINK」世界巡迴演唱會，近9萬張的門票全數賣光，可見人氣、實力不容小覷。黃子佼稍早出席節目《一鳴驚人》時，坦言先前對BLACKPINK沒有很熟悉，後來慢慢了解後，發現她們真的相當有魅力，還特別提到成員Lisa喜歡逛古著的嗜好。

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▲BLACKPINK演唱會。（圖／Jennie IG）
▲BLACKPINK近來舉辦世界巡迴演唱會。（圖／Jennie IG）
黃子佼笑說自己對於韓團的印象，其實還停留在Super Junior、酷龍的時代，不過後來看到BLACKPINK的紀錄片，發現成員Lisa的興趣是逛古著店，讓本身就有搜集黑膠唱片的他，有些吃驚，「這麽年輕的偶像，竟然也有老靈魂。」另外，黃子佼也爆料潘若迪為了女兒，特地帶南下高雄，帶她和老婆去看BLACKPINK的演唱會，「因為他曾答應女兒，考試考好就帶她去，沒想到女兒真的達標。」

▲▼JENNIE（上圖，下起）、ROSÉ、JISOO、LISA在各國擁護百萬粉絲。（圖／BLACKPINK臉書）
▲Lisa的興趣是逛古著店。（圖／BLACKPINK臉書）
至於未來是否會希望女兒玉米也成為天團，黃子佼表示：「她還不到一歲，不過她想成為什麼都可以，我最想要的是她能真心『繼承』我的黑膠。」他也透露女兒似乎對音樂滿有天賦，會主動去點歌、碰鋼琴。黃子佼坦言曾和老婆孟耿如討論，希望女兒未來長得像爸爸還是媽媽？他表示2人的共識，就是希望女兒能是「非典型美女」，他舉例桂綸鎂、老婆則點名蒼井優。

▲孟耿如（右）與老公黃子佼2020年結婚。（圖／翻攝自孟耿如IG）
▲孟耿如（右）與黃子佼（左）希望女兒長大後是非典型美女。（圖／孟耿如IG）


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