BLACKPINK門票「綁Gogoro一起賣」！售價粉絲驚喊：划算
韓國人氣女團BLACKPINK今（18）日起一連兩天將在高雄市運主場館開唱，除了今晚要看演唱會的粉絲都已經到場等待、購買周邊，截至目前為止還是有人在求票。然而，就有網友發現，竟然有人把電動機車Gogoro綁票一起賣，其價格曝光後，反而讓不少網友稱「這組合其實很超值.....」。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「Blackpink 2022世界巡迴演唱會［3/18台灣高雄場］world tour資訊交流/票券周邊買賣」貼文指出「Gogoro要價5萬5000元，連同BLACKPINK的票一起賣（有預算的私訊我），2張票都是1區12排8800元的座位」並且補充表示，Gogoro的里程數是是2萬7000公里，希望是在台南面交，還可以分期付款。
貼文一出，不少網友紛紛回應表示「有料.....虧你想得到這樣賣」、「比一張七萬還要省欸天啊！」、「好像蠻划算欸，如果票不要太貴，比一張五六萬還省很多」、「這個是買演唱會票然後綁Gogoro嗎，新奇綁法」、「等等會不會有人綁房子物件啊」、「笑死，這什麼創意賣法啊」。
然而網友所說的還真不是沒道理！按照現在二手票網站「愛Go票」查詢，包括18日晚間的8800 VIP座位的門票，一張售價都是4萬6到6萬6不等；而19日的更貴，一張甚至飆到7萬6的超級天價，而如果根據該網友販售票券兩張+一台電動機車，賣出十萬內的話，真的有財力的粉絲可以說是「現實情況下」的買到賺到，讓不少網友哭笑不得。