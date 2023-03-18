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BLACKPINK門票「綁Gogoro一起賣」！售價粉絲驚喊：划算

▲南韓人氣女團「BLACKPINK」近期舉辦《BORN PINK》世界巡迴演唱會，今（18）日起一連兩天將在高雄市運主場館開唱。（圖/BLACKPINK臉書）
▲南韓人氣女團「BLACKPINK」近期舉辦《BORN PINK》世界巡迴演唱會，今（18）日起一連兩天將在高雄市運主場館開唱。（圖/BLACKPINK臉書）

記者張嘉哲/綜合報導

韓國人氣女團BLACKPINK今（18）日起一連兩天將在高雄市運主場館開唱，除了今晚要看演唱會的粉絲都已經到場等待、購買周邊，截至目前為止還是有人在求票。然而，就有網友發現，竟然有人把電動機車Gogoro綁票一起賣，其價格曝光後，反而讓不少網友稱「這組合其實很超值.....」。

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一名網友在臉書社團「Blackpink 2022世界巡迴演唱會［3/18台灣高雄場］world tour資訊交流/票券周邊買賣」貼文指出「Gogoro要價5萬5000元，連同BLACKPINK的票一起賣（有預算的私訊我），2張票都是1區12排8800元的座位」並且補充表示，Gogoro的里程數是是2萬7000公里，希望是在台南面交，還可以分期付款。

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▲網友突發奇想，將BLACKPINK演唱會門票跟電動機車Gogoro一起賣！（圖/翻攝blackpink 2022世界巡迴演唱會［3/18台灣高雄場］world tour資訊交流/票券周邊買賣）
貼文一出，不少網友紛紛回應表示「有料.....虧你想得到這樣賣」、「比一張七萬還要省欸天啊！」、「好像蠻划算欸，如果票不要太貴，比一張五六萬還省很多」、「這個是買演唱會票然後綁Gogoro嗎，新奇綁法」、「等等會不會有人綁房子物件啊」、「笑死，這什麼創意賣法啊」。

然而網友所說的還真不是沒道理！按照現在二手票網站「愛Go票」查詢，包括18日晚間的8800 VIP座位的門票，一張售價都是4萬6到6萬6不等；而19日的更貴，一張甚至飆到7萬6的超級天價，而如果根據該網友販售票券兩張+一台電動機車，賣出十萬內的話，真的有財力的粉絲可以說是「現實情況下」的買到賺到，讓不少網友哭笑不得。

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▲真的夭壽！BLACKPINK演唱會門票VIP位置賣到一張7萬6！（圖/翻攝愛GO票官網）


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