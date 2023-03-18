《原子》金雲拚了！辣到拿面紙塞鼻孔 被勸好好做偶像
衛視中文台流行時尚節目《拜託了！女神》本週主持人夏和熙與焦凡凡，帶著男團偶像前輩風田、以原子少年出道的金雲，以及蔡頤榛、海產，前進雨都基隆。為了爭奪女神幣獲得前進韓國濟州島機會，風田、金雲玩遊戲整個豁出去，有一關卡必須將戴在頭上計步器快速累積到300，風田一邊翻白眼一邊張開嘴，猶如鯰魚甩頭般用力狂甩，還不忘告誡「學弟」說：「金雲你好好做（偶像），不要變成我這樣。」金雲也不是省油的燈，有一關要吃超辣泡麵，為了避免鼻涕外流，竟直接拿起面紙把2個鼻孔塞住，完全沒有偶包，展現偶像認真、搞笑又帥氣的一面。
記者侯家瑜/綜合報導
其中「我們靜悄悄」單元裡，兩隊得挑戰吃脆片餅乾及超辣泡麵時不能超過65分貝，本來大家都以為這關很輕鬆，一玩才發現連小力咬下餅乾的聲音都會超過65分貝，這下讓先挑戰的夏和熙、蔡頤榛及金雲戰戰兢兢，好不容易順利過關，全場安靜到海產開玩笑說：「你們當藝人可惜，要當小偷才對啊！」不過接下來辣泡麵才是最大難關，由於泡麵實在太辣，讓夏和熙一度氣到大罵，金雲則是被辣到差點流鼻涕，為了避免鼻涕外流，竟直接拿起面紙把鼻孔塞住，完全沒有偶包。
而輪到焦凡凡、風田及海產這隊在吃辣泡麵時，海產展現想贏的氣魄，對比其他2人大口把泡麵吃進嘴裡，沒想到卻遇到豬隊友風田，他吃3條泡麵後，就被辣到想喝水，只能小力慢慢拆吸管塑膠套，但聲音還是超過65分貝，害全隊被軟棒痛打，接下來在海產豪氣地快要吃完全份泡麵時，風田見狀竟然直接放下筷子，筷子敲到碗盤聲也超過65分貝，吸管插進水杯裡也超過，害得全隊屢屢被處罰，讓焦凡凡氣到：「你根本沒在吃，還浪費我們3分！」