戴隱形眼鏡習慣不良　角膜感染會潰瘍！

我是廣告 請繼續往下閱讀
不當配戴隱形眼鏡為主因感染棘阿米巴角膜炎最主要的危險因子就是隱形眼鏡的配戴。文獻證實超過九成的棘阿米巴角膜炎患者都有戴隱形眼鏡，這之中又有九成的患者是戴軟式隱形眼鏡。而夜戴型角膜塑型片使用者則可能因為角膜上皮較薄、未徹底清洗鏡片以及使用自來水洗滌鏡片，而有較高的感染機率。其他感染的風險因子包括戴著隱形眼鏡游泳、泡湯等。
若感染棘阿米巴角膜炎，症狀從輕微到嚴重都有可能，包括異物感、眼睛紅、畏光、流淚、眼球疼痛、視力模糊。民眾可能難以自行區分究竟是什麼問題，因此還是需要眼科醫師的專業評估。
如何預防棘阿米巴角膜炎？周惟誼說，棘阿米巴角膜炎的急性治療需要數週時間，且後續通常需3到6個月的維持性治療，患者必須遵從醫囑用藥，擅自中斷治療可能會功虧一簣，因為阿米巴原蟲是很頑強的。疾病預後則與一開始的角膜感染嚴重程度有高度關聯性，因此早期診斷、治療是很重要的。藥物部分，以兩種眼藥水：聚六亞甲基雙胍(polyhexamethylene biguanide；PHMB)、葡萄糖酸氯己定(chlorhexidine gluconate；CHG)為主。
平時該如何預防棘阿米巴角膜炎呢？周惟誼建議，最重要的是有良好衛生習慣，保持隱形眼鏡清潔，徹底執行鏡片清洗步驟，隱形眼鏡的鏡盒也需清洗、晾乾。此外，避免戴著隱形眼鏡游泳、泡溫泉、洗澡。若有不適感，請先停戴隱形眼鏡並且盡速就醫，請眼科醫師評估。
文章授權提供／常春月刊
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57098
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw