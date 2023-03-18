BLACKPINK女神床照曝！員工1可愛舉動 成功擄獲Rosé心房
南韓人氣女團BLACKPINK將在今（18）日晚上開唱，稍早4位女神們都已經抵達台灣高雄，並從小港機場移動到洲際酒店休息。其中，擁有6879萬名粉絲追蹤的Rosé，就在個人IG曬出房間的可愛床照，突如其來的動態也讓粉絲興奮不已，也展現大明星私底下可愛的一面。
記者詹鎰睿/綜合報導
Rosé在IG限時動態上分享坐在保母車上趕路的影片，雖然略顯疲累，但她仍用可愛表情效果與大家報平安，接著又貼出一張抵達飯店房間的照片，可以看到飯店人員特別在床上擺一隻紅色兔兔來迎接BLACKPINK的到來，Rosé也親切地附上愛心圖案，看來女神也非常喜歡這樣的可愛儀式。
另外，Rosé也在IG貼文分享在高雄小港機場的照片，黑色的皮衣穿搭十分帥氣，也讓不少台灣粉絲留言直呼，「等妳好久了！」、「歡迎來到台灣」、「太漂亮了」、「妳偷走了我的心。」
據了解，BLACKPINK這次入住的高雄洲際酒店，全球規模僅次於萬豪酒店集團，酒店內共有253間客房，包含「豪華經典房」、「豪華雅致房」以及套房系列，在房間就能遠眺高雄85大樓、港灣海景，特別是在落地窗邊的獨立浴缸，會讓人流連忘返。此外，網路上也瘋傳BLACKPINK女神們將會入住洲際酒店隱藏版房型，是至今連官網上都沒曝光過的房型，房型價格也會比總統套房便宜一些。