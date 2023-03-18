反黑金談「廉者、民之表也」 蔣萬安合體侯友宜喊加油
台北市長蔣萬安今（18）日到新北市三重出席捷運北環線環蘆洲三重段開工動土典禮，與侯友宜共同祈福工程進度順利。對於國民黨公布的選策會名單引起外界熱議，侯友宜罕見大動作在臉書發文堅決反對黑金政治，蔣萬安在受訪時除了以「廉者、民之表也」來回應，還喊出「侯友宜加油」，說到台北加油、新北加油、雙北好台灣好，引發熱議。
記者吳嘉億／新北報導
蔣萬安受訪時表示，國民黨應堅持應有的價值，積極回應人民的期待，符合社會的標準，才能發出時代的聲音；也唯有如此才能在接下來的大選之中，贏回人民的信任，贏回為台灣打造更好未來的機會。
蔣萬安接著說到，從昨天到今天看到主席跟黨中央對各界的聲音做回應，說要修正選策會名單，指出面對這樣的民意，國民黨必須要謹記在心，對於做修正也應該給予鼓勵肯定。
對於蔣萬安現場喊「侯友宜加油」是希望侯選總統嗎？對此，蔣萬安則是重申，對於「清廉反黑金」的態度是一致的，堅決反對黑金政治，希望大家有共同目標、一起努力，在雙北相關共同建設上面，用實際行動來推動展現決心，以市民的利益為最優先的考量，這是共同的目標，雙北好、台灣好。
另外對於今年夏天是否要到上海出席雙城論壇，蔣萬安則是表示，雙城論壇從2010年便開始舉辦，連續13年都有持續辦理，未來台北跟上海也會持續的溝通交流；強調在兩岸關係緊張之際，城市間交流更顯重要也有正面意義，至於相關細節及議程的安排，已請副市長林奕華跟上海方討論，後續進度也會向大家說明。