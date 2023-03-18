男星遇低潮神隱10年！近況曝光 「當老師找回勇氣」
嘻哈歌手小人推出全新專輯《歌佈靈的奇妙電台》，睽違10年，小人依舊保有對音樂滿溢的熱情，也開始巡迴校園舉辦講座，分享自己的饒舌之路與技巧，首場於台大「嘻研社」與學生們的互動更讓他回味不已，而好友大支、熊仔等好友甚至突然現身，讓他感動表示：「沒有預料到他們會撥空出席，真的很感動！」
記者吳雨婕/綜合報導
自2013發行第一張專輯距今10年，10 年之間，小人自嘲心情是「庸碌、汲營與慌張」，提到在第一張專輯獲眾人肯定，甚至入圍金曲有著超高呼聲後，突然對做音樂這件事感到壓力，儘管這幾年仍有寫歌，但總是過於吹毛求疵，一改再改，不知不覺就過了10年，而他從2018起在學校任教擔任老師，因此他特別感謝自己班級的學生，讓他找回了勇氣與樂趣，才有了第二張專輯的誕生。
此次隨著專輯發行，小人展開一系列的校園巡迴講座，首場則於台灣大學的「嘻哈研究社」開講，課程中小人分享自己是如何作詞、曲，甚至分享演唱、編曲的技巧，完全不藏私，令人驚喜的是，第一場講座在小人完全不知情的狀態下，好友大支、熊仔、韓森及顏冠希都驚喜現身相挺，當下也讓小人激動表示：「真的很感動！」小人也分享道與他們的淵源，其中人稱「校長」的大支是領著他走入饒舌圈最重要的人。