失主是你嗎？台灣燈會獲600遺失物 「兒童左鞋」掉最多
2023年台灣燈會自2月開始為期19天盛大舉辦，由台北市政府團隊與民間商家共同協力，成功將活動圓滿落幕。19天的活動期間共吸引到1200萬人次湧入活動會場，也正因如此，觀傳局今（18）日透露共撿到600件遺失物，其中不乏有身分證件、手機、信用卡等重要物品，希望呼籲民眾盡快來認領。有趣的是，觀傳局也撿到許多兒童用品，更巧合的是以「兒童左腳鞋」為最多，再次呼籲民眾在4/17前盡速領回。
記者汪睿琦/綜合報導
觀傳局今表示，2023台灣燈會活動期間，18處服務台已協助許多民眾尋獲遺失物，但現場仍遺留400多張身分證、健保卡、學生證、駕照及信用卡等重要證件；還有200多件物品如手機、雨傘、水杯、玩偶、眼鏡及鑰匙或單隻鞋等，遲遲未有民眾前來認領；其中也包含許多兒童用品，如奶嘴、幼稚園圍兜等，還有多隻單腳兒童鞋，巧合的是以左腳居多。
觀傳局另外也說明，針對價值500元以上之遺失物品，已轉交警察局協助處理，卡證類則轉交至各製發卡單位，依流程處理。不過，目前仍有183筆物件尚待主人向觀傳局認領，將公告及保管至4/17，民眾可於期間內洽詢，或上官網核對遺失物清單，並前往觀傳局領取。