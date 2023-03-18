不怕BLACKPINK搶人潮！柯震東自嘲：來的粉絲都沒買到票
藝人柯震東首次執導的電影《黑的教育》，自10日上映後大受好評，也成功拿下新片票房冠軍，今（18）日柯震東就率領演員宋柏緯、「玖壹壹」成員春風現身西門町出席電影「珍紅」感謝會，由於正好撞到南韓人氣女團BLACKPINK高雄演唱會，也讓柯震東忍不住自嘲，現場會來的粉絲可能都沒買到BLACKPINK的票。
記者詹鎰睿/綜合報導
電影《黑的教育》全台票房亮眼，團隊今日也選在西門町舉辦「珍紅」感謝會，現場也湧入滿滿的粉絲朝聖力挺。對此，柯震東則幽默自嘲，「喔對！他們（粉絲）都是一群沒有買到高雄票的」，而被問到為何一出來3個人的臉都是臭的，柯震東笑著解釋，沒有臭，只是大家前面都還有工作，還在甦醒中，「看到現場很開心啊，大家都很開心，感覺每個人的心情都很好，可能（沒買到票）都在故作堅強吧！」
談到電影口碑大受好評，柯震東也分享，許多圈內、幕後人士，甚至是導演都有給他們正向的回饋，也希望他以後也有新作品，讓他覺得這一切都很值得。聊到之前拍戲破相，柯震東則說，因為雷射1個月打1次，可能還要再1年，臉上傷疤沒有那麼明顯時才會拿掉OK繃。
有趣的是，因為春風前幾天看經典賽時，被助理抓包一直在拍林襄，而被問到林襄跟即將來台的韓國啦啦隊女神李多慧要選誰時？春風則有些猶豫，「很難選！都喜歡吧！」隨後急忙解釋，「我其實不會為了這個特別去看！」而柯震東也被問到，會去球場看好朋友峮峮嗎？他坦言，有被經典賽的氣氛感染到，也希望未來有機會到現場近距離看啦啦隊舞動，「我很喜歡那感覺！」