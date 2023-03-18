出席磐石會 賴清德：戰爭沒贏家、和平不光是台灣責任
民進黨總統初選登記截止，副總統賴清德成為唯一參選者，今他參加台中商界會長交接，致詞時重申台灣強化國防的目的是保護自己，「我們從沒想去侵略哪個國家，也強調戰爭沒有贏家，和平不光是台灣的責任，更符合共同最大利益」。
記者顏幸如／台中報導
賴清德今（18）日到台中，參與磐石會長交接的典禮，磐石會為中部規模最大、歷史最久的企業團體，會員超過百家公司、市值破兆，藍綠皆與之交好。今第24屆會長鄭國烟交接給第25屆林正雄，除了賴清德，總統府祕書長林佳龍、行政院副院長鄭文燦、內政部長林右昌等綠營要角皆出席；藍營的台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善等人也到場。盧秀燕上午陪同行政院長陳建仁勘查水情，未與賴清德同台，晚到的她忙著和坐在貴賓席的鄭文燦咬耳朵。
賴清德致詞時，稱讚會長鄭國烟「零碳未來，共創永續」的8字會務願景，非常適合做為總統選舉口號，連問2次「可以借來用嗎？」鄭國烟也大方說：「只要你願意做，專利可以完全授權。」
接著賴清德講起國防與經濟的關係，強調在總統蔡英文領導下，全民國防的信念是「和平靠國防、國防靠全民」。台灣強化國防的目的在保護自己民主的成果、經濟的成就、人民的生活，「我們從沒想去侵略哪個國家，對於和平我們絕對不放棄」。
他接著說，和平不光是台灣的責任，民主國家應該站在一起，以和平為最大目標，「所謂戰爭沒有贏家，和平符合共同最大利益，只要我們2024團結一致追求和平，一定可以讓台灣更好」。他指出台灣人民非常善良，不管世界哪個城市發生災難，都願慷慨解囊，全世界應該看到台灣這股良善的力量。
賴清德重申，前兩天他曾提到，中國如果出兵攻打台灣，台灣當然會受到直接的傷害，但中國也將因此辜負幾十年來、台商對於中國經濟發展的貢獻，更將造成世界重大災難，「這個災難將包括中國本身，他也難以承受。」