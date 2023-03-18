政黨最新認同度大逆轉！國民黨暴跌8.5%「流失164萬人」
2024大選進入備戰期，國民黨、民進黨認同度再度出現變化，台灣民意基金會今（18）日公布最新民調，對比3個月前，綠營認同者回升3.3%，達到33.8%；藍營認同者則大跌8.5%，降至23.1%，換算成人口數，等同於綠營贏回64萬人認同，而藍營則流失164萬認同者。
記者孫唯容／綜合報導
台灣民意基金會董事長游盈隆今公布「政黨認同發展」民調，其中約34%是綠營認同者，包含深綠12%、淺綠22%；其中23%為藍營認同者，包含5.1%深藍，18%淺藍，而有36%中性選民。
游盈隆指出，對比3個月前的數據，民進黨認同者由原先的30.5％，增長到33.8％，小增3.3個百分點；國民黨的認同者由原先的31.6％，跌至23.1％，雪崩式下滑8.5個百分點，創下國民黨政黨認同度，史上單次最大跌幅。
游盈隆分析，民調顯示藍綠基本盤再度出現劇烈變化，其中綠營認同者增加3.3%，換算人口數，等於回流近64萬人；而藍營認同者則是大跌8.5%，等於流失近164萬人。
游盈隆分析，3個月前，對比藍營認同者與綠認同者，藍營多出綠營1.1個百分點，而3個月後形勢翻轉，綠營則高出藍營10.7個百分點，變化十分劇烈。
游盈隆認為，這次民調顯示政黨認同短期內戲劇性大翻轉，並非民進黨認同的大幅攀升，而是國民黨認同的巨幅萎縮，這反映過去3個月以來，政黨競爭的結果，對於即將到來的2024大選有重大意義。