【失能照護】植物人洗澡好困難？　「原床泡澡」教學（上）－用具、前置準備

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泡澡好處多！ 但有7點注意事項泡澡能幫助長期臥床者身體清潔，有助於打開皮膚毛孔，將廢物及皮脂汗水排出體外，汙垢更易清洗，還能加速血液循環，促進新陳代謝，保持皮膚與肌肉彈性。
但要移動植物人至浴室洗澡，不僅是一大工程，還會受限於浴室環境問題，對許多照顧者來說沐浴清潔是照護上的一大問題。
周冠華護理長建議，照顧者可以運用「原床泡澡」，幫助臥床者沐浴清潔，不僅能減輕照顧者體力的負擔，還能降低患者移動時跌落的風險。
不過，周冠華護理長表示，執行原床泡澡還有7點事項要注意：
- 生命徵象（體溫、脈搏、呼吸及血壓）需穩定，才可進行泡澡，動作要輕柔，隨時觀察臥床者呼吸心跳，若有異常應立即終止泡澡。
- 臥床者若痰多須於沐浴前先進行抽痰。
- 沐浴時間為飯前或飯後1小時，以免發生嘔吐情形。
- 身上有各種管路，如鼻胃管，應加強固定，避免拉扯或脫落，如有留置尿管時，泡澡前需用橡皮筋反摺尿袋管，防止尿液逆流，而尿道感染。。
- 若有氣切或傷口時，沐浴後應立即進行管路照護，更換敷料。
- 避免馬達空轉，使用後應清潔保養，電器用品使用仍有漏電的風險，務必小心謹慎。
- 泡澡墊以清潔濕布擦淨後晾乾再收納，避免潮濕發霉。
該準備哪些用具？ 如何建構泡澡池？原床泡澡須準備1件防水塑膠墊（180公分x 270公分）、6－8個麻將大鐵夾或可固定用之大夾子、2－3條大浴巾、2－3條小浴巾、1套 乾淨換洗衣物、附輪子的大置物箱或桶子、沉水馬達（依環境及家屬操作便利性調整）、中性清潔用品、1條延長水管（視環境而定）、尿布、看護墊。
周冠華護理長提醒，在泡澡前要先輕聲告知臥床者要「泡澡了」，避免引起焦慮，並關上門窗、拉上窗簾，調整室溫，避免室溫過低或電扇直吹，此外，照顧者或協助泡澡者，應先洗手再執行後續步驟，而泡澡前也可先為臥床者測量血壓、體溫等生命徵象。
準備好用具後，就可以建構泡澡池。首先，要清除床上枕頭、棉被等，並將床頭平放，讓臥床者採平躺姿勢。而二位照顧者要站在同側，將泡澡墊攤開，捲至中線。
確認床已固定，放下床欄後，便可將泡澡墊以舖床單的方式，平鋪於床上，之後須抬高床頭或枕頭，放置泡澡墊下，再拉起床欄，利用大夾子固定泡澡墊於床欄四周。
周冠華護理長表示，建構泡澡池時，應注意高度至少須有15-20公分，避免水溢出，拉起床欄時也要避免碰傷臥床者的頭部、四肢。
資料來源：財團法人創世社會福利基金會－照護e點靈_照顧大補帖《原床泡澡最舒爽》
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57095
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