遭爆炒飯妹幕後推手？暗黑導演全說了「3年真實關係」曝
樹林「炒飯妹」林彤，因日前被民眾拍到炒飯的唯美畫面，在網路上一夕爆紅，沒想到卻接連發生爭議，更有人質疑是前暗黑導演「圤智雨」一手策畫的。對此，圤智雨也在個人IG上全說了，不僅親自解釋2人的真實關係，還提到林彤在這段時間依舊非常努力訓練廚藝，才決定把對方簽回來。
記者詹鎰睿/綜合報導
圤智雨今（18）日在IG上發文表示，他在3年前某個音樂節目認識林彤，也對林彤的印象很好，因此當時有提出一個廚藝的計劃，「而這個計劃當時其實也跟很多人談過，包含前小龍女君白，與台新夢想家啦啦隊Formosa Sexy的成員牛奶，我都有談過，但因為有些人怕熱油燙到，有些是距離太遠，所以就沒有辦法合作。」
圤智雨提到，林彤是唯一一個有基本廚藝的人選，所以一開始就送對方去飯店訓練刀工，後來才轉去樹林熱炒店學習翻鍋，前前後後耗時2年，直到看見林彤技術成熟後，才決定移到外面做炒飯，也才會有爆紅的那一幕，「應該說我懂人性…因為自然一定會有宅男拍完上傳，結果就跟我料的一樣，之後就是大家所知道的爆紅這件事。」
另外，圤智雨也解釋媒體聯絡人姓連的部分，「那是因為我真正的本姓，就叫連震宇，只是因為我家境比較複雜，所以遲遲沒有認祖歸宗，所以才會有大家以為我姓郭。」接著圤智雨也直球回應酸民，「你們討厭我沒有關係，多討厭都沒有關係，就算我是幕後推手那又怎樣？我本來就是網紅推手，那搞得好像一副就是殺人放火一樣，有必要嗎？我連案底都沒有耶。」
最後圤智雨強調，其實這是他和林彤第2次簽約，第1次礙於疫情關係，再加上林彤媽媽身體狀況不好才合議解約，幸好疫情趨緩後，林彤也有繼續在訓練廚藝，才決定把對方簽回來發展美女廚神的形象。