艾成家人飛台灣探班王瞳　大弟「一開口」就嚇壞胡瓜

本週節目《最強綜藝秀》將「極限爆破大隊」的關卡難度提升，其中被所有人稱為大魔王關卡的「撲破大氣球」，不管如何飛撲、重壓，氣球就是完好不動，讓許多人傷透腦筋。而艾成的家人日前到民視攝影棚探班王瞳拍戲時，也特地來到胡瓜的節目，艾成的大弟艾翔還現場唱跳了一段哥哥生前的歌，讓眾人驚呼：「好像艾成突然出現了！」
記者侯家瑜/綜合報導
日前於民視林口總部戶外錄製節目時，巧遇王瞳帶著已故藝人艾成遠從古晉飛來台灣的家人，正要走進電視台，眼尖的綜藝天王胡瓜一看到，立刻邀請艾成一家人入鏡，看到王瞳的胡瓜，更是給她一個大擁抱，還問艾成一家人來台灣缺不缺旅費？當大家一臉懵時，胡瓜叫來「馬國畢」（馬國的錢幣）要他們帶回去，盡全力逗艾成家人笑呵呵，讓王瞳感動不已。
胡瓜一眼看到酷似艾成的大弟艾翔，坦言第一眼看到時嚇壞了，胡瓜看著他哼兩句艾成生前在節目最後一次錄影唱的歌，在完全沒有彩排情況下，艾翔一被cue突然唱跳起來，相似程度猶如「艾成突然出現了」，讓全場驚呼連連。胡瓜還邀請艾成2位弟弟參加挑戰賽，讓艾成一家人興奮不已，沒想到意外效果十足，大弟艾翔玩起遊戲跟艾成相似，一直過不了關，壓不破軟墊上的大氣球，男藝人們還一起抬他壓破氣球，最後胡瓜更是cue他再次唱跳一次，笑歪全場。
胡瓜提到看到王瞳跟他們家人相處如此親密，也想逗他們開心一下，「王瞳現在過得很好，我放心許多。」被問到為何邀請艾成2位弟弟參加挑戰賽？胡瓜說可以讓他們看到台灣人的溫暖，也可了解艾成生前的藝人工作，上通告可是很辛苦的，胡瓜還說：「艾成常常在挑戰結束自己突然會唱歌，剛剛我還特別cue他弟弟再唱一次，就是這個用意，帶來歡笑之外，也讓大家回憶一下艾成。」