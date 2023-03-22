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閏二月送豬腳添壽！「5大老店」照著買：3年必比登推薦

▲富鼎旺滷豬腳名店，連續三年獲得米其林必比登推薦。（圖／翻攝自「富鼎旺豬腳」粉專）
▲富鼎旺滷豬腳名店，連續三年獲得米其林必比登推薦。（圖／翻攝自「富鼎旺豬腳」粉專）

記者鍾怡婷/綜合報導

2023年遇到農曆閏二月，民俗有「父母逢閏年減壽」的說法，出嫁女兒需準備豬腳麵線為父母補運，而今年時間落在國曆3月22日至4月19日，想為父母添壽的女兒們可得提前準備，因為添壽宜早不宜晚，不得晚於4月19日閏月結束。對此《NOWnews》也精選了五大排隊老店，不只添壽好寓意，還能一起享用豬腳美食，其中位在台中的富鼎旺豬腳更是連獲3年米其林必比登推薦，除了現場用餐外也推出豬腳禮盒可線上訂購。

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📌鄭記豬腳飯
台北市中正區延平南路22號

位在北門站經營60年以上的知名老店，豬腳肉飯一份120元，無論是內用、外帶都有提供免費的大骨湯可以搭配享用，也曾上過美食節目推薦，屬於老式的店舖，口味偏鹹推薦給重口味的饕客，GOOGLE上高達4.1星好評，網友評價「老滷豬腳，肥嘟嘟的卻很好入口，重口味的會超愛！」、「重點是大骨湯，清爽的竹筍香與滿滿的豬大骨熬煮成一鍋熱騰騰，免費一直喝的好湯品」。

▲鄭記豬腳飯－台北市中正區延平南路22號位在北門站經營60年以上的知名老店，豬腳肉飯一份120元，無論是內用、外帶都有提供免費的大骨湯可以搭配享用，也曾上過美食節目推薦，屬於老式的店舖，口味偏鹹推薦給重口味的饕客，GOOGLE上高達4.1星好評，網友評價「老滷豬腳，肥嘟嘟的卻很好入口，重口味的會超愛！」、「重點是大骨湯，清爽的竹筍香與滿滿的豬大骨熬煮成一鍋熱騰騰，免費一直喝的好湯品」。
▲位在北門站經營60年以上的知名老店，豬腳肉飯一份120元，無論是內用、外帶都有提供免費的大骨湯可以搭配享用。（圖／翻攝自「鄭記豬腳肉飯」粉專）
📌富霸王豬腳
台北市中山區南京東路二段115巷20號

四平商圈內有名的豬腳店家，在GOOGLE上高達4星好評，平常時段就已經是熱門排隊名店，近期由於適逢閏二月更是未開賣就開始發放號碼牌，建議想要購買的饕客提早到場，以免售完撲空。不少民眾大讚「滷得超級入味，入口即化」、「個人心目中台北最好吃的豬腳」、「口味一百分，缺點是生意太好要排隊」。

📌老牌張豬腳飯
台北市大同區民族西路296號

台北知名排隊老店，曾在《康熙來了》、《綜藝大熱門》、《小明星大跟班》推薦過，除了現場購買外，也有推出豬腳禮盒可線上購買。GOOGLE上高達4星好評，饕客們表示「中段，中腿，腿褲都非常好吃。特別是中腿的肉完全不會柴」、「下午離峰時段內用，還是排隊，生意真是好。腿庫肉軟嫩好吃」。

📌歸綏街當歸豬腳老店
台北市大同區歸綏街181號

雖說滷豬腳香甜好吃，但閏二月是送給父母有添壽之意的習俗，若是不喜歡吃重口味的，可以改選擇當歸豬腳，同樣美味好吃，湯頭清甜還能兼補氣，GOOGLE上高達4.1星好評，網友表示「湯頭沒有厚重的中藥味與甜味，清爽而尾韻回甘」、「豬腳湯湯頭清甜，肉質Q彈的好吃不用多說」。

▲若是不喜歡吃重口味的，可以改選擇當歸豬腳，同樣美味好吃，湯頭清甜還能兼補氣
▲若是不喜歡吃重口味的，可以改選歸綏街當歸豬腳老店，同樣美味好吃，湯頭清甜還能兼補氣。（圖／翻攝自google街景）
📌富鼎旺豬腳
台中市中區台灣大道一段560號

連續三年獲得米其林必比登推薦的名店，除了台灣大道上的中正店外，還有東興路上的東興門市，除了可以內用豬腳便當外，現場、網路也可以直接購買豬腳禮盒，在GOOGLE上有4.1星好評，網友表示「建議可以打電話先預訂，不然現場要等到15-20分」、「豬腳軟嫩皮Q，但醬汁偏鹹，店裡的辣椒醬夠辣好吃」、「建議早點去才能選到想點的部位」。

▲除了店內可享用外，富鼎旺也有宅配禮盒可以選擇。（圖／取自「富鼎旺豬腳」官網）
▲除了店內可享用外，富鼎旺也有宅配禮盒可以選擇。（圖／取自「富鼎旺豬腳」官網）
命理專家楊登嵙老師指出，閏二月送豬腳雖然要遵守宜早不宜晚的禁忌，不過現代人生活忙碌，在挑選上則沒有太多限制，不一定要整支豬腳，市面有很多已經切好的德式豬腳、滷豬腳都可以，甚至若父母吃素也可用素豬腳、豬腳造型的鳳梨酥或果凍，就都能有討個添壽好彩頭的寓意。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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