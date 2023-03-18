LINE最討厭功能是它！眾人認了：真的要少用 用戶反打臉
LINE是台灣人最常使用的通訊軟體，不管是拿來聯繫親友或者是辦公，都非常的方便，而隨著日益的更新，功能也是越來越多，像最近就有一鍵可以看所有相簿的功能，讓不少用戶感到方便。不過，你最討厭LINE的功能是什麼呢？近日就有網友熱議「LINE標記所有人的功能（＠ALL）真的很煩」引起廣大迴響。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在「Dcard」貼文指出「我真的好討厭Line的@all， 工作群組平常已經一堆訊息了（不看會被罵），現在又多了一個@all，整個強制你要看訊息啊，到底要有@all幹嘛！我下班就是不想看的工作的消息啊！氣到直接把通知關起來耶！」
貼文一出，不少網友紛紛認同表示「這功能真的有夠煩，奉勸那些愛用的人真的少用，以免討人厭」、「每次發布指令都@ALL，到底是會不會分輕重緩急啊，好像怕別人不知道自己剛學會新功能一樣」、「真的超煩！明明不乾我的事也要@ALL」、「我老闆為了講早安也會標記＠all....」、「大家不喜歡是因為有些不重要的訊息也亂@all吧！濫用的人真的很煩」。
不過也有人認為「＠ALL」有好處，「課堂報告分組超好用，反正我標記了你不看是你的事」、「我覺得很好ㄟ！有些人沒開通知又有急事要馬上講這個就很方便」、「有些人就是死不回訊息啊，就是要靠這個讓他看到啊」、「每次在公司群組講正事都沒人要回，之後跟同事們提起來他們說『又沒講』，我現在都直接@ALL好@ALL滿，再說沒看到我就上報主管！」、「超爽！不愛回訊息的就是欠人家@ALL！公事通知過了沒看到自己負責」。