磐石會會長林正雄接棒　喊話政府解決建築缺工問題

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磐石會原任會長百和興業-KY董事長鄭國烟交棒給新任會長、同時也是富旺國際開發董事長林正雄。新任會長林正雄對於推動公共事務不遺餘力，擁有豐沛人脈及社會資源，同時擔任中華民國不動產聯盟總會會長、台中市不動產建築開發公會理事長。
林正雄會長指出，放眼磐石會未來，有鑑於目前會員平均年齡為68歲，唯有新血加入，才有助推動更具競爭力的會務，因此本屆以「磐石納百川、世代齊發光」為主軸，一、預計會員人數將由110個會員擴增至為150名，並且納入新世代參與事務，藉由二代間相互交流，激盪出宏觀格局與接班能力養成。二、打破競業加入條款，將和諧納為核心價值。他更表示，未來期望能與全國各縣市上市櫃公司協會串聯，推動全國聯合會的誕生。
第27屆聯合國氣候峰會已針對企業漂綠行為制定規範，RE100氣候行動倡議至今已展現顯著影響力，金管會近年更推動「綠色金融行動方案3.0」積極發揮以金融能量引導企業淨零轉型，因此林正雄呼籲政府應明確立法規範淨零承諾，產官學齊心研擬實踐方針，藉由獎勵制度讓建築業遵循落實，才不會造成產業牛步化。
林正雄指出，全球經濟嚴峻挑戰，尤其是今年景氣低迷，主計處預估台灣全年經濟成長率下修，恐創8年新低。喊話政府應該要讓內需市場蓬勃發展，建築業是台灣重要的基礎民生工業，影響整體經濟發展，期望政府能儘早解決缺工問題。
另外，林正雄也表示近13年來，政府實施的不動產政策不夠周全，每次打擊房市後，GDP皆明顯下滑，造成民生經濟低迷。他認為唯有改正不動產稅制扭曲、不再加稅，讓人民資產有合理估值。同時覺得國家應肩負起照顧基層人民與青年世代的責任，政策健全、藏富於民，才能改善目前停滯性通膨處境。