國民黨選策會終止運作 侯友宜：共同努力、往好的方向走
針對日前國民黨成立中央選戰策略會報，其中的成員成員名單引爆黨內黑金政治紛爭，國民黨秘書長黃健庭今（18）日上午臨時召開記者會，決定即日起將選策會終止運作，回歸原本提名機制，也會邀請縣市長加入。先前罕見大動作發文痛批黑金政治的新北市長侯友宜，下午在市府出席模範生表揚大會時，遇到媒體追問也終於露出微笑，回應「大家共同努力，往好的方向走吧」，看得出心情不錯。
記者吳嘉億／新北報導
黃健庭上午在記者會上指出，選策會成員都是延續去年九合一選舉的成員，考量到高雄、台南特別艱困，才會邀請李全教、黃昭順、曾銘宗等人一起加入，但思慮不夠周全，他身為邀請的召集人，要負最大責任，造成支持者跟社會大眾的焦慮，他深感抱歉，要承擔最大責任。
國民黨中央日前通過中央選戰策略會報10人名單，其中成員之一的立法委員傅崐萁，在新北市議會議長蔣根煌強烈反對下仍舊通過，另一位因賄選背景的前台南市議長李全教也引發爭議；台北市議員鍾沛君更對黨內開第一槍，宣布辭去文傳會副主委職務，引發黨內茶壺裡的風暴。
侯友宜日前更是罕見的在國民黨主席朱立倫召開記者會前發文直言，開頭便以「拒絕黑金在任何政黨出現，人民不會接受黑金以任何形式再現！」文字表明態度，呼籲任何政黨都不要再被黑金綁架，黑金不能復辟，黨要戒之、慎之，必須重新思考，以正確的態度，走出對的路！