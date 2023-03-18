緊急物資備起來！動用第二預備金 衛福部：採買依法執行
俄烏戰爭引發各國危機意識，政府也盤點國內戰時緊急物資，並動用第二預備金，由衛福部統籌購買外傷用醫療物資。衛福部今（18）日表示，依法盤點整備醫藥物資是依據全民防衛動員準備法的規定，申請第二預備金採購外傷用戰略物資，由國防部、教育部、國軍退除役官兵輔導委員會及衛福部所屬醫院分別各自採購及儲備，以備動員時期醫療使用，相關申請程序均符合法定規範、依法執行。
記者許家禎／台北報導
俄烏戰爭爆發後，政府就有準備戰備藥物的想法，尤其在中國大陸文攻武嚇之際，政府認為有必要整備戰備醫藥物資，其中也動用第二預備金，由衛福部統籌購買外傷用醫療物資。為此，行政院長陳建仁今日出席公開活動時表示，預算都經過立法院審議通過，接受監督並依法執行。
衛福部今日也表示，依法盤點整備醫藥物資是依據全民防衛動員準備法第23條之規定，衛生主管機關應結合施政，輔導公、民營醫院，配合儲備重要外傷用藥品及醫療器材以因應動員所需，相關儲備業務均行之有年，衛福部定期檢討修訂儲備品項及數量。
衛福部指出，烏俄戰爭爆發後導致國際情勢不穩，衛福部盤點國內戰備藥物庫存，並申請第二預備金採購「外傷用戰略物資」以為因應，包括預防燒傷感染、抗休克、手術麻醉及傷口消毒等創傷治療相關藥品及醫療器材，由國防部、教育部、國軍退除役官兵輔導委員會及衛福部所屬醫院分別各自採購及儲備，以備動員時期醫療使用，相關預算申請程序均符合法定規範，依法執行。
另衛福部「接軌國內外戰略藥品可近性布局策略」科技計畫與上述整備醫藥物資無關，該計畫的目的則為提供公衛需求藥品之諮詢輔導，提高其成功上市機會，以及提升自給自足能力。