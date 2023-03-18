BLACKPINK開唱倒數！場外爆滿如跨年現場 粉絲嗨到跳舞
南韓女神天團BLACKPINK將在今明兩天（18日、19日）在高雄國家體育場舉辦，隨著今晚演出即將到來，體育館場外早就已經塞爆滿滿的歌迷，現場宛如小型的跨年會場一樣熱鬧，不僅歌迷們席地而坐，還有粉絲們齊聚伴隨著BLACKPINK的歌曲跳舞。
記者詹鎰睿、陳雅蘭/綜合報導
可以透過現場畫面看到，50間攤販生意超好，每條走道也都被擠得水洩不通，規模甚至比WBC經典賽還要熱鬧，如同跨年晚會的等級，大家邊吃邊喝邊逛街，享受BLACKPINK表演前的悠閒時光，而BLACKPINK的小型背板，也成為大家瘋狂打卡的地方。
值得一提的是，在高雄國家體育場外面的一處圓形廣場上，大家不約而同席地而坐，欣賞著BLACKPINK的粉絲在前面跳舞，而且人越來越多，音樂一下就會有人主動加入，場面十分壯觀。另外，也可以看到等著入場的歌迷們早就大排長龍，在沒有紅龍的地方，大家也都乖乖站好，迫不及待要進場欣賞BLACKPINK。據悉，BLACKPINK彩排時間已經在5點開始，預估歌迷們很快就能進場。
另據活動場外統籌的陳小姐表示，攤販早上8點半到場準備，11點開放對外營業，預計賣到晚上12點結束，現場食物攤位總計50攤，包含飲品、炸物、烤物、冰品等，其他工作人員透露「剩多少賣多少賣到完為止，保證粉絲看完演出還有東西吃，不怕餓肚子」。
除了攤販，場外也已備妥77間流動廁所，還有4位女神Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa的背板供粉絲們打卡拍照，以及7個周邊商品區，帳篷內有45台收銀機結帳