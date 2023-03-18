名家論壇》方野／國民黨認同度雪崩　老人臭嚇跑支持者

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日本AV女優飯島愛曾說過：「老人的最大特色，就是身上都有一種怪臭味，但他們自己總不自覺」，國民黨最讓人熟悉但又受不了的就是一股揮之不去的「老人臭」、「黑金味」，看看傅崐萁、看看李全教，讓淺藍、中間選民避之唯恐不及、又黑又臭的國民黨，原來一直都在！
接著來看看戰術面。國民黨為了狙擊賴清德，鎖定台南發動猛攻，結果自家人有的跟黑面郭信良關係比枕邊人還密切，寧可施壓黨籍同志只能選副議長；前後任有代表性的人物，李全教一登場就被輿論轟爆，還嚇得謝龍介對選策會敬謝不敏，完全看不到肩膀在哪裡。另外就是「侯侯作代誌」的侯友宜仍在「歲月靜好」，自以為以不變應萬變、慢慢鴨子划水拖到6、7月，就能自動黃袍加身，直登總統大位。但侯友宜的以拖待變不斷在消耗藍營支持者的熱情，態度畏畏縮縮，讓人懷疑是否準備好了。從他對各項議題的發言來看，或許侯還真的沒準備好，除了不作強國的棋子之外，侯對兩岸、外交議題從未正面表態，只會一串空話反覆跳針，就連記者問他「強國」是哪國，探長也不敢說出口，其實說多了大家也會發現，侯友宜不僅路線忠誠有問題，政策程度也不足。這樣的人被視作國民黨2024最強人選，不僅讓綠營看笑話，藍營內部也有許多人不買單。資深媒體人黃暐瀚在節目中狠酸侯友宜「侯侯回去睡」，就是個不錯的指標。
基本面、戰術面雙輸的國民黨，民調怎麼可能不跌？這一次8.5%，誰知道接下來是否繼續探底？至於侯友宜如果還在左閃右躲、不願承擔，國民黨距離未戰先敗也就不遠了！
●作者：方野／資深媒體人
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