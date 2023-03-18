中職／經典賽辛苦了！廠商送按摩椅給獅隊英雄鬆一下

我是廣告 請繼續往下閱讀
而結束預賽賽程，選手們也將紛紛回到母隊持續訓練，為即將開打的中華職棒新賽季做準備，統一7-ELEVEN獅長期合作夥伴「輝葉按摩椅」更於選手歸隊首日，貼心送上五臺品牌最新款【追夢椅Lite】按摩椅予辛苦征戰的總教練林岳平、首席教練高志綱，以及胡智爲、陳傑憲、林岱安三位選手，謝謝他們在賽場上為全臺灣努力與奮鬥，期待他們在卸下沉重的國家隊球衣後，也能舒舒服服的鬆一下、釋放身體的疲勞與壓力，用最健康的身體迎接全新的職棒賽季，拿下獅隊第11座總冠軍！
不僅教練、選手，也向辛苦的應援團表達敬意與感謝。輝葉按摩椅更送上唯一有加熱設計且為電商律動機銷售冠軍的【COZY FIT律動奇機2.0】及輕巧便攜有型的【mini V 2熱感口袋按摩槍】所組成的精選運動按摩好禮組予經典女孩艾璐、瑟七、Yuki、Faye及應援團團長達平，期盼在結束高張力賽事後，也能替他們舒緩緊繃肌肉、按摩放鬆、加深運動效果，儲備好應援體力，新賽季繼續陪伴1號隊友，成為統一7-ELEVEN獅隊最強壯的後盾。
輝葉品牌公關表示，棒球身為我們的國球，謝謝中華隊每位上場的臺灣英雄，帶給全臺球迷這麼多感動，也謝謝努力應援的經典女孩與團長，帶領球迷們創造強而有力的應援，震響國際聲量，相當期待臺灣職棒今年的精彩賽事，也預祝統一獅再創佳績！輝葉相挺臺灣職棒與啦啦隊，希望自家健康按摩商品，能慰勞他們的辛勞，精心準備【追夢椅Lite】不只有3D按摩滾輪及全身氣囊包覆設計，搭配內建10種按摩模式及石墨烯高效溫熱功能由內到外提升舒緩效果，加上零重力、2SL型雙曲軌以及足底三排滾輪，從肩頸、臀部一路到腳底，幫助運動員全身肌肉做最有效率的深層放鬆與壓力釋放，延續熱賣款追夢椅，集結特色精緻化功能，並將機身縮小，更符合現代大多數家庭使用；而【COZY FIT律動奇機2.0】不僅有獨家加熱功能，針對女孩手腳冰冷提供溫和的舒緩，高赫茲(7-20Hz)每分鐘最高震動1200下，3mm垂直振幅律動，更能幫助平常居家運動時加深運動深度、也能緩解應援後的痠痛，贈送最新色系「引力白」，質感白色相當適合經典女孩們甜美活力形象，運動按摩一機雙用，讓最強應援團維持好體力與活力！搭配最新款超有型的【mini V 2 熱感口袋按摩槍】，輕巧好攜帶，獨特熱感按摩頭3秒一瞬熱擊，一手即能掌握使用，隨時在場上按摩增加應援續航力！這次送上每位教練選手乙台按摩椅、贈予每位女孩與達平各乙組加熱款律動機及升級版迷你按摩槍，不僅僅是對場邊臺灣英雄們致上最崇高的敬意，也藉由此舉，讓獅隊選手們知道，不管結果如何，輝葉隨時都在，更是你們放鬆按摩時的最強後盾！