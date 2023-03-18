NBA／湖人悲情遭絕殺　勝率再被獨行俠拉開

我是廣告 請繼續往下閱讀
此役兩隊的頭號球星Luka Doncic、LeBron James皆在場邊作壁上觀，但少了Doncic的獨行俠上半場火力問題不大，季中交易來的明星後衛Kyrie Irving上半場就7投5中，砍下14分5助攻，其他包含Christian Wood、Josh Green以及Tim Hardaway Jr.在上半場也都有超過8分進帳，幫助獨行俠在第二節打出一波33比21的攻勢，以8分領先進入下半場。
但比賽轉捩點出現在第四節，三節打完9分落後的湖人隊，第四節一開始就打出一波17比7的猛攻，將比數超前，並且一直保持領先到比賽最後6.7秒，卻沒能守住Kleber在左側45度角的絕殺三分，飲恨落敗。
「我以前從來沒有過這種投籃機會」Kleber在賽後笑說，他在最後7.2秒拿下此役10分中的6分，其實在投進絕殺三分前，Kleber被Anthony Davis犯規的三罰全進，也是本場比賽關鍵，Kleber談到絕殺，表示「當Irving傳給我的時候，我就知道要趕快出手，而在我出手的時候，我知道很有機會把球投進，忽然間球進了，全隊都向我跑來，這是個非常特別的體驗」。
獨行俠除了投進絕殺的Kleber以外，傳出絕殺助攻的Irving也功不可沒，整場比賽三分球9投5中，以超過六成的命中率砍下全場最高的38分，也因此為Kleber製造出空檔的投籃機會，而湖人隊整場比賽則有6人得分上雙，以Davis全場14投9中，拿下26分10籃板的雙十表現最為亮眼。