周大觀基金會頒發「全球熱愛生命獎章」

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡正勝運用故鄉私家的泥土，採集澎湖岩礦砂泥天然基材，將其融入陶作，透過特殊的窯燒技法，歷經無數的嘗試與失敗，終於在柴火高溫的淬煉下，創作出「菊岩燒」系列陶作極品。
菊岩燒的原料為澎湖菊島的玄武岩，蔡正勝以玄武岩作為創作基材，經由高溫燒結成陶，因此富含岩礦的粗獷張力，更見砂泥的樸實細致，成為陶作變化萬千的炫麗彩衣。蔡正勝認為，這是積澱了千萬年歲月的能量所致。2015年「柴燒陶寶」、2016年「菊岩燒」作品接續發表，受到收藏家的讚賞及青睞。
就在菊岩陶藝臻於頂峰之際，上天跟蔡正勝開了一個大玩笑，他發現自己罹患攝護腺癌。妻子劉玲溫在一年後，也因身體不適，住院檢查出罹患肺腺癌。堅強樂觀的蔡正勝夫婦不被病魔摧毀。因癌症導致雙腿不良於行的蔡正勝，不畏病苦折磨執起畫筆繼續創作，他語氣堅定表示：「雖然雙腿無法行動，我還有一雙手，我要彩繪生命的樂章。」
蔡正勝作品受到高雄「臻藝術藝廊」賞識，無償提供空間陳列展示新作「生命的樂章、四季交響曲」及三百餘件陶藝作品。他以千萬載歲月的岩礦砂泥，融合大自然的意境；用鮮明色彩的流動渲染，賦予作品生命力，期望自己的生命也能像菊岩燒一樣經得起千錘百煉，綻發耀眼的光芒，正如他說的「在我心裡，即便夕陽，也可以旭日東昇！」