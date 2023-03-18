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周大觀基金會頒發「全球熱愛生命獎章」

▲周建華（左二）頒獎章給蔡正勝（右二）、劉玲溫（中）夫婦，澎湖縣副縣長林皆興（右一）與高雄社教館館長沈坤佑（左一）見證。（圖／記者陳美嘉攝，2023.03.18）
▲周建華（左二）頒獎章給蔡正勝（右二）、劉玲溫（中）夫婦，澎湖縣副縣長林皆興（右一）與高雄社教館館長沈坤佑（左一）見證。（圖／記者陳美嘉攝，2023.03.18）

記者陳美嘉／高雄報導

周大觀基金會「2023第26屆全球熱愛生命獎章」今(18)日在高雄社教館演講廳舉行頒獎典禮，周大觀基金會創辦人周進華及董事長郭盈蘭夫婦特地南下，將這座象徵勇氣、愛心的獎座頒發給勇敢抗癌、藝術傳愛的陶藝家蔡正勝、劉玲溫夫婦，表彰他們珍惜生命，以藝術療癒病苦，並將創作出售 所得部分捐贈公益團體，發揮大愛精神。澎湖縣副縣長林皆興也代表縣長陳光復趕來分享傑出鄉親得獎的喜悅。

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蔡正勝浸淫陶藝逾三十年，一生念茲在茲無非捏陶、燒陶。陶藝創新是蔡正勝一生的終極追求。他2015年，受到父親臨終時的提點，他驀然發現故鄉澎湖的家藏珍寶菊岩砂，於是他另闢蹊徑，開展出一條至真至樸的菊岩柴燒陶藝之路。

▲周大觀基金會「2023第26屆全球熱愛生命獎章」頒發給勇敢抗癌、藝術傳愛的陶藝家蔡正勝、劉玲溫夫婦。（圖／記者陳美嘉攝，2023.03.18）
▲周大觀基金會「2023第26屆全球熱愛生命獎章」頒發給勇敢抗癌、藝術傳愛的陶藝家蔡正勝、劉玲溫夫婦。（圖／記者陳美嘉攝，2023.03.18）
蔡正勝運用故鄉私家的泥土，採集澎湖岩礦砂泥天然基材，將其融入陶作，透過特殊的窯燒技法，歷經無數的嘗試與失敗，終於在柴火高溫的淬煉下，創作出「菊岩燒」系列陶作極品。

菊岩燒的原料為澎湖菊島的玄武岩，蔡正勝以玄武岩作為創作基材，經由高溫燒結成陶，因此富含岩礦的粗獷張力，更見砂泥的樸實細致，成為陶作變化萬千的炫麗彩衣。蔡正勝認為，這是積澱了千萬年歲月的能量所致。2015年「柴燒陶寶」、2016年「菊岩燒」作品接續發表，受到收藏家的讚賞及青睞。

就在菊岩陶藝臻於頂峰之際，上天跟蔡正勝開了一個大玩笑，他發現自己罹患攝護腺癌。妻子劉玲溫在一年後，也因身體不適，住院檢查出罹患肺腺癌。堅強樂觀的蔡正勝夫婦不被病魔摧毀。因癌症導致雙腿不良於行的蔡正勝，不畏病苦折磨執起畫筆繼續創作，他語氣堅定表示：「雖然雙腿無法行動，我還有一雙手，我要彩繪生命的樂章。」

蔡正勝作品受到高雄「臻藝術藝廊」賞識，無償提供空間陳列展示新作「生命的樂章、四季交響曲」及三百餘件陶藝作品。他以千萬載歲月的岩礦砂泥，融合大自然的意境；用鮮明色彩的流動渲染，賦予作品生命力，期望自己的生命也能像菊岩燒一樣經得起千錘百煉，綻發耀眼的光芒，正如他說的「在我心裡，即便夕陽，也可以旭日東昇！」

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