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全台必看花景！櫻花季「最後倒數中」　歐風城堡繡球花海

▲陽明山櫻花季最後倒數，想要賞櫻的旅客可得把握本週末。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲陽明山櫻花季最後倒數，想要賞櫻的旅客可得把握本週末。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

隨著春天腳步逼近，繡球花、海芋的花季陸續來臨，《NOWnews》也整理了全台近期絕美花景，推薦大家週末出遊到訪，包括嘉義佐登尼斯城堡3月新登場的紫色繡球花季；還有台北花季的城市花毯，在士林台北表演藝術中心廣場，可以看到三萬種花卉組合成的浪漫花毯，活動一路開跑到3/27；當然也要提醒喜愛櫻花的旅客，台北陽明山櫻花季只到3月19日止，雖然開始凋謝等仍有少部分密集的櫻花景點，建議想要賞櫻的旅客這週就得把握時間出發！

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📍台北陽明山櫻花季

陽明山櫻花季從2月上旬開花的八重櫻開始，一路到昭和櫻，以及3月初開花的吉野櫻，陽明山公園賞櫻季節為2月11到3月19，雖然活動接近尾聲，但仍有不少的櫻花粉嫩綻放，建議遊客把握最後時機趕快出發。

▲大安森林公園除了有牡鵑花季，還有繡球花大量盛開，搭上3/18「花伴野餐」活動，盛邀民眾來度過美好春日時光。（圖／記者汪睿琦攝）
▲3月開始陸續開跑的陽明山海芋季、士林官邸鬱金香季、花博公園玫瑰展，還有在大安森林公園綻放的牡鵑花。（圖／記者汪睿琦攝）
📍台北劍潭「城市花毯」

3/12植樹節後，觀傳局攜手文化局，在台北表演藝術中心前廣場打造「花現蝶舞」城市花毯，近3萬盆各式花卉組合成300多平方公尺的大型花園造景，即日起在捷運劍潭站台北表演藝術中心廣場與大家見面，活動一路到3/27。

此外，觀傳局也推薦，3月開始陸續開跑的陽明山海芋季、士林官邸鬱金香季、花博公園玫瑰展，還有在大安森林公園綻放的牡鵑花。

▲（圖／記者鍾怡婷攝）
▲佐登妮絲城堡結合嘉義瑞里紫藤花季推出「紫色浪漫季」（圖／記者鍾怡婷攝）
📍嘉義佐登尼斯城堡「紫色浪漫季」

佐登妮絲城堡結合嘉義瑞里紫藤花季推出「紫色浪漫季」，即日起至4月30日，以繡球花、薰衣草等各式花卉融合而成的紫色花毯，將歐式花園佈置成為紫色夢境，更以花神祭典為主題，於穹頂大廳打造高達3.6公尺，全台最大的室內花卉藝術創作，園區內外處處現花神蹤跡。

📍桃園溪海農業園區「彩色海芋季」

只有看過白色海芋嗎？來「桃園」溪海農業園區，欣賞特別的五彩海芋吧！位於桃園的溪海農業園區，近年來開始舉辦彩色海芋季，除了帶有春日活潑色彩的海芋和配合主題的可愛裝置，更有表演、DIY手作和闖關遊戲，以及豐富的活動等著民眾同樂，今年因應彩色海芋生長狀況調整，展期為4/1至4/6。

▲溪海休閒農業區彩色海芋季，今年因應花季改為4月開始。（圖／取自溪海休閒農業區粉專）
▲溪海休閒農業區彩色海芋季，今年因應花季改為4月開始。（圖／取自溪海休閒農業區粉專）

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