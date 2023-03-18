全台必看花景！櫻花季「最後倒數中」　歐風城堡繡球花海

我是廣告 請繼續往下閱讀
陽明山櫻花季從2月上旬開花的八重櫻開始，一路到昭和櫻，以及3月初開花的吉野櫻，陽明山公園賞櫻季節為2月11到3月19，雖然活動接近尾聲，但仍有不少的櫻花粉嫩綻放，建議遊客把握最後時機趕快出發。
📍台北劍潭「城市花毯」
3/12植樹節後，觀傳局攜手文化局，在台北表演藝術中心前廣場打造「花現蝶舞」城市花毯，近3萬盆各式花卉組合成300多平方公尺的大型花園造景，即日起在捷運劍潭站台北表演藝術中心廣場與大家見面，活動一路到3/27。
此外，觀傳局也推薦，3月開始陸續開跑的陽明山海芋季、士林官邸鬱金香季、花博公園玫瑰展，還有在大安森林公園綻放的牡鵑花。
📍嘉義佐登尼斯城堡「紫色浪漫季」
佐登妮絲城堡結合嘉義瑞里紫藤花季推出「紫色浪漫季」，即日起至4月30日，以繡球花、薰衣草等各式花卉融合而成的紫色花毯，將歐式花園佈置成為紫色夢境，更以花神祭典為主題，於穹頂大廳打造高達3.6公尺，全台最大的室內花卉藝術創作，園區內外處處現花神蹤跡。
📍桃園溪海農業園區「彩色海芋季」
只有看過白色海芋嗎？來「桃園」溪海農業園區，欣賞特別的五彩海芋吧！位於桃園的溪海農業園區，近年來開始舉辦彩色海芋季，除了帶有春日活潑色彩的海芋和配合主題的可愛裝置，更有表演、DIY手作和闖關遊戲，以及豐富的活動等著民眾同樂，今年因應彩色海芋生長狀況調整，展期為4/1至4/6。