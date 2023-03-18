【失能照護】植物人洗澡好困難？　「原床泡澡」教學（下）－執行步驟、後續整理

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原床泡澡4步驟 脫衣→注水→清洗→泡澡建構泡澡池後，就可進行泡澡，泡澡步驟為「脫衣→注水→清洗→泡澡」。在「脫衣」的部分，周冠華護理長提醒，應先告知臥床者預褪去衣褲，避免其受到驚嚇，並將大浴巾覆蓋於臥床者身上保持體溫，脫去身上衣褲、尿布。
「注水」有2個方法，（1）可由浴室蓮蓬頭連接延長水管至泡澡池內；（2）可利用抽水馬達或虹吸原理，先將冷熱水調和至水桶或收納箱後，再抽水引入泡澡池內。民眾可依環境及操作便利擇一使用。
周冠華護理長提到，注水時，應再次告知臥床者，此外，應先以手臂內側測試水溫（41-43℃），並由床尾緩緩注入溫水，從四肢向心臟方向淋濕身體，避免造成燙傷，若有臥床者氣切，應先抬高床頭約30度，再用小毛巾擋住下方，防止水流入氣切口。
正確「清洗」流程 護理師提醒注意事項「清洗」時，先以洗臉巾，清洗眼→臉→鼻→耳→頸，再將頭部淋濕，以清水或少量洗髮精清洗頭髮，然後沖淨頭部。之後以濕潤沐浴乳搓揉至起泡後，均勻擦洗臥床者身體，並將臥床者「側翻」，清洗一半背部後，再將其翻向另一側，清潔另一半背部。
而會陰部清潔也很重要，清洗時男性要注意鼠蹊睪丸及包皮皺摺處，女性注意大小陰唇及清洗方向避免感染。周冠華護理長提醒，清洗時勿讓水流入耳內，而手指、腳趾縫及皮膚皺褶處，均須仔細清洗。
如何執行「泡澡」？ 排水、整理怎麼做？身體洗淨後須先將汙水排出，排水有2種方式：一、抬高床頭利用水往低處流特性打開泡澡墊床尾一角，抓好角度利用置物箱，將汙水洩除；二、抬高床頭與床尾把水集中，利用沉水馬達抽出池內汙水至浴室或戶外。
汙水排出後再重新注入乾淨溫水執行「泡澡」。周冠華護理長表示，可視需要加入天然成分泡澡粉、藥浴等，浸泡10-15分鐘，因為時間過長，易造成臥床者暈眩，泡澡時可同時執行肢體按摩、關節被動性運動。
結束後，用清水沖淨身體，再一次排乾池內汙水，讓臥床者側身，用毛巾擦拭泡澡墊，並將同側泡澡墊巷內捲，避免墊內水外流弄濕床單。舖上大浴巾擦拭背部，再翻向對側，捲起泡澡墊移除。
移除泡澡墊後，皮膚乾燥可擦拭乳液，穿上紙尿褲及衣物、更換床單（視需要）、吹乾頭髮、確認氣切、鼻胃管固定位置。協助臥床者採舒適擺位，並拉上床欄預防跌落。
資料來源：財團法人創世社會福利基金會－照護e點靈_照顧大補帖《原床泡澡最舒爽》
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57096
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