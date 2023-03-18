崔咪老公疑賣BLACKPINK黃牛票 「3倍價格」大膽賣
韓國人氣女團BLACKPINK將於今（18）、明（19）日於高雄國家體育場（世運主場館）舉辦「BORN PINK」世界巡迴演唱會，近9萬張的門票全數賣光，不過也出現不少黃牛票，其中美妝網紅崔咪的老公，就被爆料在私人社團上賣黃牛票，價格哄抬3倍之外，還留言反嗆網友。
記者侯家瑜/台北報導
一名網友（原PO）日前在匿名平台Dcard上發文，表示在社團裡看到崔咪老公在加價賣黃牛票，從曝光的截圖中可以看到，崔咪老公將一張台幣8800元的票，抬升至3.2萬元。原PO坦言雖然真的很多人都在賣，但對身為公眾人物而言，行為確實不當，甚至被其他人質疑時，崔咪老公還反嗆「沒錢」、「笑屁」等字眼，讓該名網友不禁大嘆：「這不是犯法的行為？怎麼這麼大剌剌合理化？大家搶票搶得這麼辛苦，賣黃牛還這麼囂張，還截圖公審人家，是我太小題大作，還是這樣的行為真的值得撻伐？」
貼文曝光後引發爭議，有人支持原PO，表示黃牛票本就該杜絕：「這需要直接報警處理」、「去檢舉他，竟然實名賣黃牛」，不過也有人認為原PO太小題大作，「不支持黃牛行為不要買就好，不值得你發一篇文章受氣。」記者稍早私訊崔咪本人，至截稿前尚未獲得回應。