清明節掃墓注意！「這5類人」易沖煞氣虛：返家前先做1事
今（2023）年清明節4/5即將到來，為了避開連假塞車熱潮，近幾週已經陸續有民眾提早掃墓祭祖，不過命理專家楊登嵙提醒，孕婦、7歲以下小孩、重症、大病初癒、剛手術的民眾，元神氣虛容易沖煞，如果可以最好先不要到墓園掃墓祭祖，否則返家前要先到廟宇拜拜，或者進一步求淨符淨身，避免影響運勢、氣場低迷。
記者鍾怡婷/綜合報導
楊登嵙建議，孕婦、7歲以下小孩、重症、大病初癒、剛手術的五種人不宜掃墓，否則容易影響運勢、氣場，若是有特殊狀況無法祭祖掃墓，只要請親戚向祖先稟報即可。如果已經前往墓園且感覺到身體不適，最好先到廟宇拜拜後再回家，也可以進一步到廟裡求淨符淨身。
（一）孕婦：墓地多在偏僻地方，甚至地形高低起伏，路面顛簸不平，孕婦行動不方便，萬一跌倒就不好，加上肚子裡的新生命，不適合這麼早就接觸靈魂，若真的要去，建議可在肚子上包裹紅布。
（二）7歲以下小孩：7歲以下小孩因容易感受到另一個世界的靈魂而被影響，活蹦亂跳容易跌倒受傷，摸東摸西較易感染汙穢不淨的陰氣，不宜掃墓。若要參加，則大人應再三叮嚀囑咐7歲以下小孩要守規矩，並配戴護身符。
（三）重症患者不宜掃墓：重病患者，因免疫力低下，元神氣虛，容易遭靈體入侵，不宜前往墓地。
（四）大病初癒：大病初癒，體質仍虛弱，容易遭靈體入侵，不宜前往墓地。
（五）剛結束手術：剛結束手術的人最需要靜養，墳地細菌多，容易引發傷口感染，不宜前往墓地。