元元搶看BLACKPINK彩排！位置視野曝光 網刷一排超羨慕
南韓女神天團BLACKPINK將在今（18）日晚上正式開唱，不少明星藝人都變成粉絲，紛紛帶著好友、家人們一同追星。其中「呆萌女神」元元（吳婕安）也來到現場，還親眼看到BLACKPINK的彩排，並興奮的貼到IG上與大家分享，結果意外曝光自己的位置視野超好，也讓眾人相當羨慕。
記者詹鎰睿/綜合報導
BLACKPINK在下午5點彩排，也讓許多幸運的粉絲搶先見到女神的私底下歡樂又有趣的一面，元元就一口氣在IG上狂發影片，「太可愛了吧！我愛妳們」、「忘記發到這個，超超超級可愛的，抱歉一直洗版，太喜歡了！」、「太開心了！第一次看彩排！快瘋了啊啊啊！」在偶像面前直接變成小迷妹。
照片曝光後，也意外洩漏元元的位置，竟然坐在舞台最前面的搖滾曲，視野極佳，也讓大家看完後相當羨慕，「第一排耶！我也好想去」、「好厲害搶得到票」、「好爽喔」、「怎麼挑的？ 怎麼可以看彩排」、「真的超可愛，歡迎洗版版」、「妳買VIP區？！真好」、「麻煩元元持續更新限動，我願意被你瘋狂洗版。」
據官方公告，BLACKPINK演唱會價格由高至低分別為：BORN PINK 座位特區 NT$8,800 、VIP 座位特區NT$6,800、平面座位特區 NT$5,800 / 4,800、平面搖滾站區 NT$3,800、看台座位區 NT$5,800 / 4,800 / 3,800 / 3,300 / 2,800 / 2,300，其中要價 NT$8,800 的BORN PINK 座位特區，不僅是最靠近舞台的區域，還有機會近距離看見BLACKPINK彩排的模樣。