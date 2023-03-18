李多慧「沒有要住台灣」！女神親曝原因：打算台韓2地飛

元元搶看BLACKPINK彩排！位置視野曝光　網刷一排超羨慕

▲元元興奮PO出看到BLACKPINK彩排的畫面，位置視野超級好，讓人相當羨慕。（圖／翻攝元元IG）
▲元元興奮PO出看到BLACKPINK彩排的畫面，位置視野超級好，讓人相當羨慕。（圖／翻攝元元IG）

記者詹鎰睿/綜合報導

南韓女神天團BLACKPINK將在今（18）日晚上正式開唱，不少明星藝人都變成粉絲，紛紛帶著好友、家人們一同追星。其中「呆萌女神」元元（吳婕安）也來到現場，還親眼看到BLACKPINK的彩排，並興奮的貼到IG上與大家分享，結果意外曝光自己的位置視野超好，也讓眾人相當羨慕。

我是廣告 請繼續往下閱讀
BLACKPINK在下午5點彩排，也讓許多幸運的粉絲搶先見到女神的私底下歡樂又有趣的一面，元元就一口氣在IG上狂發影片，「太可愛了吧！我愛妳們」、「忘記發到這個，超超超級可愛的，抱歉一直洗版，太喜歡了！」、「太開心了！第一次看彩排！快瘋了啊啊啊！」在偶像面前直接變成小迷妹。

▲元元興奮PO出看到BLACKPINK彩排的畫面，位置視野超級好，讓人相當羨慕。（圖／翻攝元元IG）
▲元元不斷在IG限動分享BLACKPINK現場的狀況，直接變成小迷妹，模樣十分可愛。（圖／翻攝元元IG）
照片曝光後，也意外洩漏元元的位置，竟然坐在舞台最前面的搖滾曲，視野極佳，也讓大家看完後相當羨慕，「第一排耶！我也好想去」、「好厲害搶得到票」、「好爽喔」、「怎麼挑的？ 怎麼可以看彩排」、「真的超可愛，歡迎洗版版」、「妳買VIP區？！真好」、「麻煩元元持續更新限動，我願意被你瘋狂洗版。」

▲元元興奮PO出看到BLACKPINK彩排的畫面，位置視野超級好，讓人相當羨慕。（圖／翻攝元元IG）
▲元元跟好友許凱皓、陳語謙一同進場，觀看BLACKPINK演唱會，而且都坐超級前面的位置。（圖／翻攝元元IG）
據官方公告，BLACKPINK演唱會價格由高至低分別為：BORN PINK 座位特區 NT$8,800 、VIP 座位特區NT$6,800、平面座位特區 NT$5,800 / 4,800、平面搖滾站區 NT$3,800、看台座位區 NT$5,800 / 4,800 / 3,800 / 3,300 / 2,800 / 2,300，其中要價 NT$8,800 的BORN PINK 座位特區，不僅是最靠近舞台的區域，還有機會近距離看見BLACKPINK彩排的模樣。




更多「BLACKPINK來台」相關新聞。

BLACKPINK高雄首場演出彩排搶先看 Lisa甜靠Rosé畫面超仙

BLACKPINK開唱倒數！場外爆滿如跨年現場　粉絲嗨到跳舞

不怕BLACKPINK搶人潮！柯震東自嘲：來的粉絲都沒買到票

林襄人生首場演唱會獻給BLACKPINK　工作結束熱血衝高雄

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀