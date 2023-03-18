袁惟仁女兒被誇「最美星二代」！陸元琪吐心聲：很不喜歡
資深音樂人袁惟仁（小胖老師）的前妻陸元琪，日前飛到韓國旅遊，卻也意外曝光女兒袁融的美貌，宛如洋娃娃般的外型，瞬間引發網友熱議，更被封為「最美星二代」，相關話題不斷延燒，不過似乎造成陸元琪困擾，在回到台灣前就發文坦言：「我其實不喜歡媒體這樣誇獎我的孩子…」並正面槓上酸民。
記者詹鎰睿/綜合報導
陸元琪今（18）日在臉書語重心長的寫下：「謝謝這幾天有好多小編發文形容袁融是最美星二代，首先我想說，我其實不喜歡媒體這樣誇獎我的孩子！」她認為，孩子們有自己的人生與樣貌，無論如何，「都不是鍵盤俠可以定論的！」
陸元琪提到，孩子在這段期間也被酸民攻擊，讓她相當氣憤，「你們可以罵我，我頂得住，但我無法接受你們羞辱我的孩子，你們不配，你們也不懂，我看見你們的批判，著實讓我心疼我的孩子們！」痛批酸民，「在我出國忙碌的日子裡，你們用文字這樣傷害她，我覺得你們很缺德，不要再傷害我的孩子們，他們長什麼樣，染什麼髮，探了爸爸沒，都與你們這些住在地獄裡的黑靈魂無關。」
最後陸元琪也呼籲外界，「謝謝您們厚愛我的孩子，請不要再放大我孩子的美或好，我只想他們平凡與平安的做個普通的好人」，但一想到女兒被批評，仍讓她怒氣難消，再次警告酸民，「她沒有P圖，我就真的有個長成這樣的女兒，不高興的酸民來我這篇文下跟我對話，不要偷偷摸摸的寫那些文字傷害她。」