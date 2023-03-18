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中職／悍將回神狂轟9分　逆襲台鋼奪熱身賽首勝

▲富邦悍將外野手申皓瑋。（資料照片）
▲富邦悍將外野手申皓瑋。（資料照片）

記者簡名杉/綜合報導

今晚中華職棒34年官辦熱身賽同樣進行「三地開打」，迎來第二天賽程，台鋼雄鷹持續在主場高雄澄清湖棒球場迎戰富邦悍將，雖然首局小鷹們就接力拿下2分，5局上半再補進一分，但是悍將在5局下回神，單局打回4分超前，第7局悍將錦上添花，包含楊瑞承的三分砲打回5分拉開比分，然而小鷹們在9局展開反攻，單局追回4分，卻差臨門一腳沒能追平，最終悍將還是以9比7擊敗台鋼雄鷹，拿下首場官辦熱身賽勝利。

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小鷹們今晚首局就發動攻勢，洪瑋漢、孫易伸、紀慶然接連敲出安打，其中洪瑋漢跟紀慶然都有長打表現，單局打下2分，5局上鷹群再發威，林威漢以及黃劼希的接連安打，幫助台鋼雄鷹取得3分領先。


但5局下半鷹隊先發投手陳柏清發生危機，解決悍將兩位打者之後，被去年賽季的東山再起獎得主王勝偉敲安，再接連對王正棠、張進德投出觸身球以及四壞球保送，形成滿壘局面，此時悍將輪到剛代表台灣打完經典賽的「悍將隊長」范國宸，他打出適時一擊，敲出右外野方向的平飛安打，先追回2分，下一棒蔣智賢又選到四壞球保送，接著打擊的申皓瑋補上中外野平飛安打，單局悍將追回4分超前比數。


回神的悍將在7局再有攻勢，張進德、蔣智賢陸續以四壞球保送上壘，接著申皓瑋、林哲瑄的深遠飛球，都形成安打，悍將先添2分，代打的楊瑞承這時候補上一支右外野方向的三分砲，悍將單局再轟5分大局，雖然9局鷹隊一度反攻，顏郁軒、洪瑋漢、孫易伸都有長打表現，單局追回4分，但今日打擊狀況優異的紀慶然最後打出飛球被接殺，沒能逆轉戰局。


富邦悍將今晚打線表現優異，包含蔣智賢、申皓瑋都有單場雙安的表現，申皓瑋還打了3分打點、隊長范國宸也把握滿壘時的打擊機會，收下2分打點，加上代打的楊瑞承上場即開轟建功，同樣有3分打點的好表現。


台鋼雄鷹的打擊表現也不差，包含第三、四、五棒黃劼希、孫易伸以及紀慶然單場都敲出雙安，第二棒洪瑋漢還有三安猛打賞，但可惜投手群崩盤，在第5局單局失4分的先發投手陳柏清最後承擔本場比賽敗投。

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