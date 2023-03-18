BLACKPINK來台！黃子佼吃驚「Lisa嗜好」：有老靈魂

李愛綺買BLACKPINK票被拒入場　主辦回應「沒有超賣」

▲李愛綺買BLACKPINK票被拒入場，指控主辦方超賣。（圖／李愛綺臉書）
▲李愛綺買BLACKPINK票被拒入場，指控主辦方超賣。（圖／李愛綺臉書）

記者侯家瑜、楊慧玲/採訪報導

韓國人氣女團BLACKPINK於今（18）、明（19）日於高雄國家體育場（世運主場館）舉辦「BORN PINK」世界巡迴演唱會，近9萬張的門票全數賣光，不過藝人李愛綺卻指控主辦方「超賣票」，老公帶女兒看演出，卻被拒絕入場，現場還有50多位民眾遭殃，而主辦方也做出回應了。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲等待BLACKPINK的演唱會之前，外面相當熱鬧，大家席地而坐欣賞其他歌迷的表演。（圖／記者陳雅蘭攝影）
▲BLACKPINK開唱前，演唱會場外相當熱鬧。（圖／記者陳雅蘭攝影）
《NOWnews今日新聞》稍早致電李愛綺，正在台中準備隔日商演的她才剛結束彩排，她無奈透露老公與女兒晚間被拒在演唱會門口，目前老公已經帶著女兒回到飯店，據老公轉述，女兒一直默默哭泣，她心疼說：「女兒期待很久了，如果早知道會這樣，真的就不要買了。」

她也詳述買票過程，是在2個多月前透過朋友買票、付了9千多元，「朋友說之前曾經向同一窗口買過其他演唱會的票，都是先付錢、當天取票。」收費方式是原價加價1000元，她想想覺得也合理，因為當時已經買不到票了。她透露，買票的群組中有50幾個人，大家都是等了一下午後，才被告知沒有票了，但也同時被告知錢會退回，她疑惑的說：「如果錢可以退回來，那就代表真的有這個人的存在啊。」她表示，稍晚也會在社群軟體說明整個狀況。

▲李愛綺表示房東酒醉後辱罵她，她才不敢接電話。（圖／翻攝李愛綺FB）
▲李愛綺花9千多元買BLACKPINK的票。（圖／李愛綺臉書）
主辦單位則嚴肅回應「沒有超賣」，強調沒有所謂現場取票和超賣這件事情，只要有官方售出的有效票券，是絕對可以進場，除非持的不是官方有效票券，也喊話李愛綺提出售票系統購票的相關證據。




更多「BLACKPINK來台」相關新聞。

BLACKPINK來台！黃子佼吃驚「Lisa嗜好」：有老靈魂

林襄人生首場演唱會獻給BLACKPINK　工作結束熱血衝高雄

崔咪老公疑賣BLACKPINK黃牛票　「3倍價格」大膽賣

王仁甫寵女「衝高雄看BLACKPINK」　季芹向粉絲買螢光棒

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀