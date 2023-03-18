李愛綺買BLACKPINK票被拒入場 主辦回應「沒有超賣」
韓國人氣女團BLACKPINK於今（18）、明（19）日於高雄國家體育場（世運主場館）舉辦「BORN PINK」世界巡迴演唱會，近9萬張的門票全數賣光，不過藝人李愛綺卻指控主辦方「超賣票」，老公帶女兒看演出，卻被拒絕入場，現場還有50多位民眾遭殃，而主辦方也做出回應了。
記者侯家瑜、楊慧玲/採訪報導
《NOWnews今日新聞》稍早致電李愛綺，正在台中準備隔日商演的她才剛結束彩排，她無奈透露老公與女兒晚間被拒在演唱會門口，目前老公已經帶著女兒回到飯店，據老公轉述，女兒一直默默哭泣，她心疼說：「女兒期待很久了，如果早知道會這樣，真的就不要買了。」
她也詳述買票過程，是在2個多月前透過朋友買票、付了9千多元，「朋友說之前曾經向同一窗口買過其他演唱會的票，都是先付錢、當天取票。」收費方式是原價加價1000元，她想想覺得也合理，因為當時已經買不到票了。她透露，買票的群組中有50幾個人，大家都是等了一下午後，才被告知沒有票了，但也同時被告知錢會退回，她疑惑的說：「如果錢可以退回來，那就代表真的有這個人的存在啊。」她表示，稍晚也會在社群軟體說明整個狀況。
主辦單位則嚴肅回應「沒有超賣」，強調沒有所謂現場取票和超賣這件事情，只要有官方售出的有效票券，是絕對可以進場，除非持的不是官方有效票券，也喊話李愛綺提出售票系統購票的相關證據。