草蜢開唱！蔡一傑二度掩面痛哭　謝恩師梅艷芳提攜

香港天團草蜢再次唱進台北小巨蛋，今（18）日舉行「RE: GRASSHOPPER」草蜢巡迴演唱會，作為這次世界巡演的首站，台灣歌迷依舊熱情相挺，全場一萬個座位座無虛席。而才唱到第一Part，蔡一傑竟然感動落淚，唱到歌曲〈暫停開始過〉時，竟二度掩面痛哭。
記者吳雨婕/台北報導
演唱會特別打造超過3層樓高的幾何造型LED牆，以及4組變化升降台，當草蜢成員蔡一傑、蔡一智、蘇志威3人一身閃亮鑲鑽華服緩緩從舞台升起，現場情緒瞬間點燃，他們一連三首粵語快歌〈Lonely〉、〈好戲在後頭〉、〈華麗舞台〉，為演唱會揭開序幕，緊接而來表演的是出道時期的〈一路順風〉、〈失戀陣線聯盟〉、〈限時專送ABC〉。
〈限時專送ABC〉一曲唱畢，歌迷報以熱烈的歡呼聲，草蜢一臉享受歌迷的歡呼，還不斷以手勢鼓舞大家的聲音更大一點，沒想到也許是現場的情緒感染，蔡一傑突然哽咽落淚：「好久不見，我很感動，我不想哭，我有很多歌要唱，你們好嗎？」興奮的他們向歌迷要求要看波浪舞，現場1萬名歌迷也捧場的配合，蔡一傑還開心地拿出手機錄影，就連歌曲前奏已下，他們竟然開心地忘了表演，逗趣行為讓人會心一笑。
草蜢也特別演唱歌曲〈緋聞中的女人〉，獻給恩師梅艷芳。他們曾於1985年參與歌唱大賽，雖然落敗，但被梅艷芳一眼相中，將他們拉為自己的伴舞，去過許多舞台，師徒情誼至今讓他們歷歷在目。