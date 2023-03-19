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推廣高雄在地漁產品！梓官區漁會蚵仔寮冷鏈展售中心啟用

▲梓官區漁會戀戀蚵仔寮冷鏈展售中心及全國首輛行動門市冷鏈服務車啟用。(圖／記者黃守作攝，2023.03.18)
▲梓官區漁會戀戀蚵仔寮冷鏈展售中心及全國首輛行動門市冷鏈服務車啟用。(圖／記者黃守作攝，2023.03.18)

記者黃守作／高雄報導

梓官區漁會於18日，舉行戀戀蚵仔寮冷鏈展售中心及全國首輛行動門市冷鏈服務車啟用儀式，以提供消費者購買優良漁產品購物更舒適的環境，推廣高雄在地漁產品。

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▲梓官區漁會戀戀蚵仔寮冷鏈展售中心啟用。(圖／記者黃守作攝，2023.03.18)
▲梓官區漁會戀戀蚵仔寮冷鏈展售中心啟用。(圖／記者黃守作攝，2023.03.18)
梓官區漁會戀戀蚵仔寮冷鏈展售中心及全國首輛行動門市冷鏈服務車啟用儀式，是由梓官區漁會理事長蕭清山與總幹事張鈞華共同主持，農委會漁業署署長張致盛、高雄市政府海洋局局長張漢雄、副局長黃登福、立法委員邱志偉、邱議瑩、高雄市議員張漢忠、陸淑美等人與會。

▲梓官區漁會戀戀蚵仔寮冷鏈展售中心啟用，農委會漁業署署長張致盛(左2)參觀賣場。(圖／記者黃守作攝，2023.03.18)
▲梓官區漁會戀戀蚵仔寮冷鏈展售中心啟用，農委會漁業署署長張致盛(左2)參觀賣場。(圖／記者黃守作攝，2023.03.18)
海洋局局長張漢雄表示，梓官區漁會所經營的蚵子寮魚市場年交易量約4千噸，產值超過5億元，是大高雄及南台灣沿近海漁業最重要集散交易場所，以「現撈仔」名聞全台，蚵子寮漁港更3度榮獲全國十大魅力漁港殊榮，是一個漁業生產及觀光消費兼具的漁港。

張漢雄說，近年來梓官區漁會在漁會全體同仁努力下，表現亮眼，有鑒於漁會冷涷加工廠因老舊，市府於111年向漁業署爭取改善冷凍加工廠、拓展行銷通路暨開發新產品等計畫，藉由加工及冷鏈運送設備之提升，增加國產漁產品產值及達到產銷調節效能，保障國內漁民收益。

▲梓官區漁會戀戀蚵仔寮冷鏈展售中心魚貨陳列情形。(圖／記者黃守作攝，2023.03.18)
▲梓官區漁會戀戀蚵仔寮冷鏈展售中心魚貨陳列情形。(圖／記者黃守作攝，2023.03.18)
張漢雄指出，梓官區漁會自97年間著力於發展冷凍倉儲販售水產品及相關加工產品，經過多年努力創新才有今日成果，此次「戀戀蚵仔寮冷鏈展售中心」整修經費新台幣1800萬元，感謝漁業署對地方漁會冷凍、加工及冷鏈物流設施補助，讓展售中心得以嶄新風貌與大家見面，提供近80坪寬敞舒適的賣場空間，全區域多達近80項產品供民眾選購。

▲全國首輛行動門市冷鏈服務車啟用。(圖／記者黃守作攝，2023.03.18)
▲全國首輛行動門市冷鏈服務車啟用。(圖／記者黃守作攝，2023.03.18)
張漢雄並指出，梓官區漁會並考量偏遠地區生鮮超市稀少，因受限地理及交通因素，購買漁產品不易，即便現今網路及電商平台眾多，但偏遠地區運輸成本反應在當地消費者身上，導致當地民眾較少食用國產漁產品，為提高偏遠地區孩童及年長者漁產品營養攝取，乃打造全國首輛兼具環保與減碳的行動門市冷鏈服務車，目前規劃以高雄那瑪夏、六龜及內門等偏遠地區採定時定點的方式進行服務，讓偏鄉與市區民眾皆可輕鬆選購新鮮營養的國產魚貨。

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