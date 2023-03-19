推廣高雄在地漁產品！梓官區漁會蚵仔寮冷鏈展售中心啟用

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海洋局局長張漢雄表示，梓官區漁會所經營的蚵子寮魚市場年交易量約4千噸，產值超過5億元，是大高雄及南台灣沿近海漁業最重要集散交易場所，以「現撈仔」名聞全台，蚵子寮漁港更3度榮獲全國十大魅力漁港殊榮，是一個漁業生產及觀光消費兼具的漁港。
張漢雄說，近年來梓官區漁會在漁會全體同仁努力下，表現亮眼，有鑒於漁會冷涷加工廠因老舊，市府於111年向漁業署爭取改善冷凍加工廠、拓展行銷通路暨開發新產品等計畫，藉由加工及冷鏈運送設備之提升，增加國產漁產品產值及達到產銷調節效能，保障國內漁民收益。
張漢雄指出，梓官區漁會自97年間著力於發展冷凍倉儲販售水產品及相關加工產品，經過多年努力創新才有今日成果，此次「戀戀蚵仔寮冷鏈展售中心」整修經費新台幣1800萬元，感謝漁業署對地方漁會冷凍、加工及冷鏈物流設施補助，讓展售中心得以嶄新風貌與大家見面，提供近80坪寬敞舒適的賣場空間，全區域多達近80項產品供民眾選購。
張漢雄並指出，梓官區漁會並考量偏遠地區生鮮超市稀少，因受限地理及交通因素，購買漁產品不易，即便現今網路及電商平台眾多，但偏遠地區運輸成本反應在當地消費者身上，導致當地民眾較少食用國產漁產品，為提高偏遠地區孩童及年長者漁產品營養攝取，乃打造全國首輛兼具環保與減碳的行動門市冷鏈服務車，目前規劃以高雄那瑪夏、六龜及內門等偏遠地區採定時定點的方式進行服務，讓偏鄉與市區民眾皆可輕鬆選購新鮮營養的國產魚貨。