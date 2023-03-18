五月天阿信怎麼了！曝「可能會被取代」 感性吐內心話
五月天阿信時常在社群媒體上發文與粉絲互動，而近來人工智能一事引起廣泛討論，他於今（18）日稍早也在臉書發文，分享對於人工智能的想法，也強調會想要自己寫文章的3大原因，並感性的說：「請相信我的心還在你們身邊。請相信我的聲音還在你們耳邊。」
記者吳雨婕/綜合報導
阿信發文提到，他聽聞人工智能可以模仿他的風格與語氣，甚至可以寫出跟他很像的文字，讓他很驚奇，「難道這就是未來的趨勢嗎？難道我以後就不用再寫文章了嗎？」接著表示，對於科技的發展不會反感、害怕，也覺得科技可以幫助人類解決許多問題，「但是，科技也不能取代人類的情感、靈魂、夢想和價值。」
阿信認為，當他寫文章的時候，不只是在表達自己所想，也是在跟大家分享故事與經歷，與閱讀者建立一種連結、信任，「這些東西是不能用數據或演算法來模擬或複製的。這些東西是需要真心和時間來培養和維持的。」所以即使人工智能可以模仿他的文案，他也不會放棄自己寫文章，因為這是他與粉絲們溝通、交流的方式，以及表達自己、認識自己的方法，同時還是做音樂的靈感，「如果有一天，你們看到我的社群文案變得很奇怪或沒有感情，那可能就是被人工智能取代了。但是，請相信我的心還在你們身邊。請相信我的聲音還在你們耳邊。」不過剛剛阿信又再度於臉書發文表示：「上一篇，完全是AI人工智慧寫的。」還在留言處抱怨：「但他不幫我寫歌。」