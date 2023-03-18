林襄紅到日媒來採訪！大聊「台灣隊應援」：我們會變更強
WBC世界棒球經典賽，雖然中華隊無緣晉級8強，成為台灣球迷的遺憾，卻也成功讓全世界看到台式應援的魅力所在。近日，台灣啦啦隊女神林襄就接受日本體育媒體專訪，一談到能為中華隊應援，是她非常難得且寶貴的經驗，也強調台灣經過這次的比賽後，一定會更加強大，也希望快點和日本球迷們見面。
記者詹鎰睿/綜合報導
林襄日前接受日媒《Full-count》專訪，她透露能代表台灣擔任WBC經典賽的中華隊啦啦隊，感到自豪與開心，這不僅是她首次參加WBC，也是第一次與其他啦啦隊女孩們一同表演，雖然每隊都有自己專屬的應援方式與風格，但這段時間下來收穫滿滿，「能和啦啦隊的大家一起合作，我覺得是非常寶貴的經驗。」
報導提到，高人氣的林襄在IG上擁有160多萬的粉絲追蹤，除了啦啦隊以外，林襄還有很多工作，例如模特兒、節目主持等等，儘管如此，林襄從來沒有停止練習應援，「不管每天發生什麼事，我們都是早上8點準時練習，因為還有別的工作，所以經典賽這四天過得非常辛苦。」
林襄還分享，以往在台中洲際棒球場比賽時，球迷都會分為兩隊，但這次的經典賽，大家卻能夠一起為台灣加油，這讓她非常感動，「我在球場上感受一股團結的力量，這讓我內心很激動。」雖然最終無緣來到東京巨蛋表演，實現日本球迷的願望，但林襄仍充滿正能量的表示，「經過這次的比賽，台灣會變得更加強大！」
最後，林襄也對日本的球迷粉絲喊話：「我們會再見的，我愛妳們！」最後報導也給林襄正面評價，認為林襄已經在本屆經典賽成功吸引全球關注，推測她的人氣可能還會持續往上增加。