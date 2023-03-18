草蜢把張小燕、曾國城全拉上台！3王1后世紀合體　

香港天團草蜢再次唱進台北小巨蛋，今（18）日舉行「RE: GRASSHOPPER」草蜢巡迴演唱會，在安可時，興致高昂的他們，一連把坐在台下的曾國城、以及2位「金曲歌王」羅時豐、許富凱拉來合體表演，就連「演藝圈大姐大」張小燕也不例外，草蜢一見到他們，隨即送上熱情擁抱，而這個意料之外的驚喜，也讓現場粉絲紛紛離座，爭睹這難得的一幕。
記者吳雨婕/台北報導
演唱〈半點心〉前，草蜢突然呼叫坐在貴賓席上的藝人曾國城，請對方上台，曾國城盛情難卻下，真的從座位走上台，上台拿到麥克風後，立即開玩笑表示：「草蜢是我們成長的回憶，你看平均60歲，小燕姐都鼻酸了。」接著直言自己一直是他們的歌迷，之所以沒在演唱會中途就離開，就是在等著他們演唱〈半點心〉，大方的草蜢也拉著他一起表演歌曲〈半點心〉，曾國城也不怯場，合體草蜢演唱，而且邊唱邊上演情境劇。
唱完該曲，曾國城開心的親了蔡一傑，一旁的蔡一智也不甘示弱親了曾國城，沒想到驚喜不只如此，演唱〈忘情森巴舞〉前，草蜢在台上呼叫起同樣坐在貴賓席上的羅時豐，原本羅時豐以沒有化妝拒絕上台，草蜢得知後立即說：「你不上來，我們就下去。」也照做走下台，而貴賓席上還有張小燕、許富凱，他們直接在貴賓席下合體演唱歌曲〈愛拚才會贏〉。